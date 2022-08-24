https://ria.ru/20220824/mitsotakis-1811961936.html

В оппозиции Греции назвали премьера Мицотакиса "гнилью в центре страны"

В оппозиции Греции назвали премьера Мицотакиса "гнилью в центре страны" - РИА Новости, 24.08.2022

В оппозиции Греции назвали премьера Мицотакиса "гнилью в центре страны"

Бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос назвал профанацией слушания в комитете парламента о... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:51

2022-08-24T21:51

2022-08-24T21:51

в мире

кириакос мицотакис

греция

европарламент

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АФИНЫ, 24 авг - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Греции, глава отдела внешнеэкономической политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос назвал профанацией слушания в комитете парламента о назначении нового главы Национальной разведывательной службы EYP вместо уволенного за слежку за оппозицией, отметив, что "гниль в центре страны носит имя" премьера Кириакоса Мицотакиса.Катрунгалос является первым заместителем председателя парламентского комитета по институтам и прозрачности, где проходили слушания о назначении новым главой EYP бывшего генерального секретаря МИДа Греции Фемистоклиса Демириса. За его назначение высказалась только правящая партия "Новая демократия". Все оппозиционные партии были против."Само присутствие назначенного руководителя EYP в комитете было новым издевательством над парламентской процедурой. Правительство не только не пыталось найти консенсус, чтобы исправить институциональные лазейки, но и своим решением сначала назначило руководителя, а затем совершенно притворно привело его на комитет, чтобы узнать мнение комитета постфактум. Поэтому неудивительно, что против этого предложения проголосовали все оппозиционные партии, даже те, которые традиционно воздерживаются", - говорится в заявлении Катрунгалоса после заседания комитета, поступившем в РИА Новости.По словам депутата, эта фиктивная процедура не только не опровергла, но и подтвердила уверенность среднего грека, что и за политиками, и за журналистами следят.Катрунгалос заявил, что оппозиция не позволит премьеру уйти от ответственности. "Мы не позволим г-ну Мицотакису скрыться, мы будем требовать и настаивать на привлечении к ответственности естественных виновников незаконной слежки, бывшего начальника EYP, племянника премьер-министра и его доверенного лица, но мы также будем настаивать на том, чтобы следствие докопалось до сути дела. Никто не имеет права порочить имидж страны. Гниль, которая, по мнению газеты New York Times, находится в сердце нашей страны, носит имя Кириакос Мицотакис. Ему не удастся избежать последствий", - заявил Катрунгалос. Газета "Нью-Йорк таймс" в статье "Гниль в сердце Греции теперь очевидна для всех" написала, что дело о слежке напомнило темные времена военной хунты.В ответ на вопрос, что обсуждалось на комитете, Катругалос ответил, что слушания были конфиденциальными. "По сути было подтверждено все, что средний грек, а не только мы в комитете по институтам, знали до встречи о слежке за политиками и журналистами", - сказал экс-министр."Греческий Уотергейт"Дело о слежке в Греции превратилось в крупный политический скандал. Выяснилось, что спецслужба прослушивала телефон оппозиционного политика, бывшего депутата Европарламента Никоса Андрулакиса в период, когда он претендовал на пост лидера партии ПАСОК-КИНАЛ. Правящая партия была заинтересована в избрании председателем партии его соперника. Кроме него прослушивали и журналиста Танасиса Кукакиса.Начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства), племянник премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.Премьер-министр Кириакос Мицотакис выступил с телеобращением, в котором сказал, что прослушивание политика велось законно с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо и не должно было произойти, поскольку дело касалось известной политической фигуры. Мицотакис сказал, что "это было неправильно", он "не знал этого и, очевидно, никогда бы этого не допустил". Мицотакис заявил, что не намерен уходить в отставку, но будет усилен контроль и надзор за спецслужбой. Вправительстве Греции избегают слова "прослушивание" и называют это "законным подключением" к телефону.Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента Ричарда Никсона. Оппозиция заявляет о массовой слежке за гражданами со стороны тайной полиции и требует отставки Мицотакиса.

https://ria.ru/20220814/gretsiya-1809531847.html

https://ria.ru/20220531/bronetekhnika-1792198617.html

https://ria.ru/20220823/granitsy-1811698798.html

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в мире, кириакос мицотакис, греция, европарламент