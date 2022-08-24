20:33 24.08.2022 (обновлено: 22:03 24.08.2022)
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву
Евродепутат от Франции Мариани назвал создание тренировочной миссии для ВСУ путем к войне
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. Таким мнением политик поделился на своей страничке в Twitter.
"Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — заметил Мариани.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ на территории одной из соседствующих с Украиной стран.
Мариани напомнил, что похожим образом США оказались втянуты во Вьетнамскую войну в XX веке. По словам депутата, в мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, что впоследствии обернулось официальным вводом войск в страну.
23 августа, 13:37Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную миссию, параметры и время развертывания будут уточняться. Соответствующее решение приняли главы Минобороны стран Евросоюза на заседании в январе.
Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.