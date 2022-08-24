https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html

"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву

"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2022

"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву

Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:33

2022-08-24T20:33

2022-08-24T22:03

жозеп боррель

украина

россия

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. Таким мнением политик поделился на своей страничке в Twitter."Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — заметил Мариани.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ на территории одной из соседствующих с Украиной стран.Мариани напомнил, что похожим образом США оказались втянуты во Вьетнамскую войну в XX веке. По словам депутата, в мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, что впоследствии обернулось официальным вводом войск в страну.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную миссию, параметры и время развертывания будут уточняться. Соответствующее решение приняли главы Минобороны стран Евросоюза на заседании в январе.Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220824/makron-1811735496.html

https://ria.ru/20220823/evropa-1811543477.html

https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

жозеп боррель, украина, россия, в мире, евросоюз