Рейтинг@Mail.ru
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2022
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву
Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:33
2022-08-24T22:03
жозеп боррель
украина
россия
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. Таким мнением политик поделился на своей страничке в Twitter."Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — заметил Мариани.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ на территории одной из соседствующих с Украиной стран.Мариани напомнил, что похожим образом США оказались втянуты во Вьетнамскую войну в XX веке. По словам депутата, в мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, что впоследствии обернулось официальным вводом войск в страну.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную миссию, параметры и время развертывания будут уточняться. Соответствующее решение приняли главы Минобороны стран Евросоюза на заседании в январе.Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220824/makron-1811735496.html
https://ria.ru/20220823/evropa-1811543477.html
https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жозеп боррель, украина, россия, в мире, евросоюз
Жозеп Боррель, Украина, Россия, В мире, Евросоюз
20:33 24.08.2022 (обновлено: 22:03 24.08.2022)
 
"Путь к войне". Евродепутата от Франции ужаснул новый способ помощи Киеву

Евродепутат от Франции Мариани назвал создание тренировочной миссии для ВСУ путем к войне

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, считает депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. Таким мнением политик поделился на своей страничке в Twitter.
"Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух", — заметил Мариани.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 09:23
"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ на территории одной из соседствующих с Украиной стран.
Мариани напомнил, что похожим образом США оказались втянуты во Вьетнамскую войну в XX веке. По словам депутата, в мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, что впоследствии обернулось официальным вводом войск в страну.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:37
Конфликт на Украине разрушил мечту Европы, пишут СМИ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную миссию, параметры и время развертывания будут уточняться. Соответствующее решение приняли главы Минобороны стран Евросоюза на заседании в январе.
Позже премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до десяти тысяч солдат каждые четыре месяца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:34
СМИ: Вашингтон проигнорировал предостережение ЦРУ насчет России
 
Жозеп БоррельУкраинаРоссияВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала