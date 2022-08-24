https://ria.ru/20220824/mishustin-1811801948.html

Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса

Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса - РИА Новости, 24.08.2022

Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:59

2022-08-24T12:59

2022-08-24T16:24

россия

правительство рф

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса."Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, михаил мишустин, владимир путин