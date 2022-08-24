https://ria.ru/20220824/mishustin-1811801948.html
Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса
Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса - РИА Новости, 24.08.2022
Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:59
2022-08-24T12:59
2022-08-24T16:24
россия
правительство рф
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса."Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", - сообщил Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.
https://ria.ru/20220824/pozhar-1811799831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, правительство рф, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
12:59 24.08.2022 (обновлено: 16:24 24.08.2022)
Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса
Путин сообщил, что попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса