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Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств - РИА Новости, 24.08.2022
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Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств
Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств - РИА Новости, 24.08.2022
Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств
Минцифры России предлагает изменить правила реализации государственными органами ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:20
2022-08-24T14:20
экономика
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минцифры России предлагает изменить правила реализации государственными органами ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств, а также снизив контроль за ними, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Проект постановления направлен на создание благоприятных финансовых условий (снижение административных барьеров) реализации государственными органами ведомственных программ цифровой трансформации в части закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, необходимых для реализации мероприятий по информатизации, предусмотренных мероприятиями программ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.В пресс-службе ведомства отметили, что это создаст возможность перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями ВПЦТ при условии, что это не приведет к ухудшению плановых значений показателей результативности цифровой трансформации, а также увеличению сроков их реализации."Ведомства и сейчас могут перераспределять средства между мероприятиями программы, если одно из мероприятий утратит свою актуальность, а другое - потребует дополнительного финансирования. Однако проект постановления позволит в случае, если предельный объем таких перераспределений не превышает 1 миллиард рублей и целевые значения показателей программы не меняются, осуществить перераспределения без согласования Минцифры России и одобрения президиума правительственной комиссии", - говорится в сообщении.Кроме того, проект предлагает внести изменения в процесс мониторинга хода реализации ВПЦТ для снижения административной нагрузки на госорганы. В случае подписания постановления, госорганам не нужно будет предоставлять дублирующие сведения для отечности по проектам, так как для проведения мониторинга Минцифры будет использовать сведения, содержащиеся в информационных системах, посредством информационного взаимодействия.
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экономика, россия
Экономика, Россия
14:20 24.08.2022
 
Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств

Минцифры предложило упростить правила реализации цифровой трансформации для ведомств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минцифры России предлагает изменить правила реализации государственными органами ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств, а также снизив контроль за ними, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Проект постановления направлен на создание благоприятных финансовых условий (снижение административных барьеров) реализации государственными органами ведомственных программ цифровой трансформации в части закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, необходимых для реализации мероприятий по информатизации, предусмотренных мероприятиями программ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
В пресс-службе ведомства отметили, что это создаст возможность перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями ВПЦТ при условии, что это не приведет к ухудшению плановых значений показателей результативности цифровой трансформации, а также увеличению сроков их реализации.
"Ведомства и сейчас могут перераспределять средства между мероприятиями программы, если одно из мероприятий утратит свою актуальность, а другое - потребует дополнительного финансирования. Однако проект постановления позволит в случае, если предельный объем таких перераспределений не превышает 1 миллиард рублей и целевые значения показателей программы не меняются, осуществить перераспределения без согласования Минцифры России и одобрения президиума правительственной комиссии", - говорится в сообщении.
Кроме того, проект предлагает внести изменения в процесс мониторинга хода реализации ВПЦТ для снижения административной нагрузки на госорганы. В случае подписания постановления, госорганам не нужно будет предоставлять дублирующие сведения для отечности по проектам, так как для проведения мониторинга Минцифры будет использовать сведения, содержащиеся в информационных системах, посредством информационного взаимодействия.
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