https://ria.ru/20220824/minirovanie-1811835947.html

В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании

В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании - РИА Новости, 24.08.2022

В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании

Все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:48

2022-08-24T14:48

2022-08-24T14:48

россия

украина

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб начали выборочные проверки торговых центров.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808332840.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий