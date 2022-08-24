https://ria.ru/20220824/minirovanie-1811835947.html
В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании
В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании - РИА Новости, 24.08.2022
В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании
Все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:48
2022-08-24T14:48
2022-08-24T14:48
россия
украина
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты оперативных служб начали выборочные проверки торговых центров.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808332840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Украина, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании
В Москве проверяют торговые центры после сообщений о минировании, поступивших с Украины