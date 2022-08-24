Экс-посол Украины заявил, что обозвал Шольца колбасой от безысходности
Экс-посол Украины Мельник заявил, что обозвал Шольца "обиженной колбасой" от безысходности
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Украинский экс-посол в Берлине Андрей Мельник пояснил, почему он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой": дипломат заявил, что сделал это от "безысходности" после начала спецоперации на Украине.
Весной текущего года Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ Мельник заявил агентству dpa, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, 16 июня канцлер посетил Украину в составе делегации иностранных лидеров.
"Это было выражение безысходности в тот момент, когда все украинцы, все мои сограждане ждали канцлера в Киеве, это было в начале апреля, если я не ошибаюсь. И тогда звучали постоянные отговорки, почему это не может произойти. И конечно, я сожалению об этом и о другом, что было сказано. Это звучало, наверное, не очень дипломатично", - сказал Мельник в прямом эфире телеканала Welt, отвечая на вопрос ведущих о том, назвал бы он сегодня канцлера "обиженной ливерной колбасой".
Он добавил, что пытался таким образом "донести серьезность ситуации" до людей в Германии.
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении Мельника с должности посла в ФРГ. Планируется, что Мельник покинет Германию 14 октября.