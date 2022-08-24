https://ria.ru/20220824/medvedev-1811933122.html
Медведев назвал решение о проведении спецоперации превентивной мерой
Медведев назвал решение о проведении спецоперации превентивной мерой - РИА Новости, 24.08.2022
Медведев назвал решение о проведении спецоперации превентивной мерой
Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на территории Украины, решение о проведении спецоперации было принято в качестве... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:58
2022-08-24T18:58
2022-08-24T20:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
нижегородская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на территории Украины, решение о проведении спецоперации было принято в качестве превентивной меры, чтобы Запад не мог атаковать РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в среду посетил полигон "Мулино", расположенный в Нижегородской области, где ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения."Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники - эти или следующие - для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято", - сказал он в ходе общения с военными.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, россия, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Нижегородская область
18:58 24.08.2022 (обновлено: 20:38 24.08.2022)
Медведев назвал решение о проведении спецоперации превентивной мерой
Зампред Совбеза Медведев: Россия не примирится с появлением баз НАТО на Украине