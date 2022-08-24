15:17 24.08.2022 (обновлено: 15:55 24.08.2022)
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на территории четыре улья для производства меда
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках европейских экологических проектов разместила на своей территории четыре улья, говорится в заявлении на сайте альянса.
"Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов", — говорится в релизе.
Проект по размещению ульев запустили в штаб-квартире Североатлантического альянса еще в 2020 году — тогда на территории появились первые два улья. Производство меда в НАТО пошло успешно, и к 2022 году число ульев удвоилось.