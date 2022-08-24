https://ria.ru/20220824/med-1811846853.html

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда - РИА Новости, 24.08.2022

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством меда

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках европейских экологических проектов разместила на своей территории четыре улья, говорится в заявлении на сайте альянса. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:17

2022-08-24T15:17

2022-08-24T15:55

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе в рамках европейских экологических проектов разместила на своей территории четыре улья, говорится в заявлении на сайте альянса.Проект по размещению ульев запустили в штаб-квартире Североатлантического альянса еще в 2020 году — тогда на территории появились первые два улья. Производство меда в НАТО пошло успешно, и к 2022 году число ульев удвоилось.

https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, нато, брюссель, бельгия