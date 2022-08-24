https://ria.ru/20220824/maski-1811904525.html

Роспотребнадзор предложил ввести в Курской области масочный режим

Роспотребнадзор предложил ввести в Курской области масочный режим - РИА Новости, 24.08.2022

Роспотребнадзор предложил ввести в Курской области масочный режим

Управление Роспотребнадзора по Курской области предлагает ввести масочный режим в регионе из-за роста количества заболевших в сутки, сообщил исполняющий... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:19

2022-08-24T17:19

2022-08-24T17:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Курской области предлагает ввести масочный режим в регионе из-за роста количества заболевших в сутки, сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Юрий Горчаков в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу."Управление Роспотребнадзора по Курской области… предлагает внести в проект протокольного решения оперативного штаба… на территории Курской области следующие мероприятия… Первое - … ввести масочный режим для работников, осуществляющих трудовую деятельность в закрытых помещениях", - сообщил Юрий Горчаков.Кроме того, он озвучил и другие ограничения, которые предлагает ввести курский Роспотребнадзор. Например, в медицинских учреждениях обеспечить термометрию, увеличить охват тестирования, обязательно тестировать людей с признаками ОРВИ, при наличии 20% заболевших в детских садах и школах ограничить массовые и развлекательные мероприятия.Судя по данным сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших в сутки в Курской области начало увеличиваться с первых чисел августа. Если первого августа заболело 43 человека, то 24 августа – 289 человек.

https://ria.ru/20220820/maska-1810973523.html

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общество, здоровье - общество, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19