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В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика - РИА Новости, 24.08.2022
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В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика
В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика - РИА Новости, 24.08.2022
В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика
В пермской полиции РИА Новости рассказали подробности истории про мальчика, которого приставы спасли от незнакомца, обещавшего ему "сладкий сюрприз": оказалось, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:27
2022-08-24T21:27
происшествия
пермь
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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УФА, 24 авг - РИА Новости. В пермской полиции РИА Новости рассказали подробности истории про мальчика, которого приставы спасли от незнакомца, обещавшего ему "сладкий сюрприз": оказалось, ребенок сам подошел к мужчине с просьбой найти маму.Ранее в Telegram-канале ФССП сообщалось, что две сотрудницы ведомства в Перми увидели на улице мужчину в грязной толстовке и порванных штанах, который вел за собой опрятно одетого маленького мальчика с собачкой. Ребенок сказал девушкам, что видит мужчину впервые и он пообещал ему сладкий сюрприз.Также сообщалось, что, когда малыша отвели в отдел полиции, выяснилось, что его ищут родители.В пресс-службе МВД по Пермскому краю РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 19 августа."В отдел полиции ребенка доставили сотрудники патрульно-постовой службы. Дальше с ним занимались специалисты по делам несовершеннолетних. Мужчина, с которым обнаружили мальчика, рассказал, что ребенок сам подошёл к нему и попросил отвести к маме. В отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не было совершено", - сказал собеседник.По его словам, полицейские вызвали родителей малыша и провели с ними беседу.
https://ria.ru/20220818/novosibirsk-1810385777.html
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происшествия, пермь, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
21:27 24.08.2022
 
В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика

В полиции Перми рассказали подробности истории про мальчика, которого спасли от незнакомца

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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УФА, 24 авг - РИА Новости. В пермской полиции РИА Новости рассказали подробности истории про мальчика, которого приставы спасли от незнакомца, обещавшего ему "сладкий сюрприз": оказалось, ребенок сам подошел к мужчине с просьбой найти маму.
Ранее в Telegram-канале ФССП сообщалось, что две сотрудницы ведомства в Перми увидели на улице мужчину в грязной толстовке и порванных штанах, который вел за собой опрятно одетого маленького мальчика с собачкой. Ребенок сказал девушкам, что видит мужчину впервые и он пообещал ему сладкий сюрприз.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Полиция завела дело после избиения мальчика на улице в Новосибирске
Также сообщалось, что, когда малыша отвели в отдел полиции, выяснилось, что его ищут родители.
В пресс-службе МВД по Пермскому краю РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 19 августа.
"В отдел полиции ребенка доставили сотрудники патрульно-постовой службы. Дальше с ним занимались специалисты по делам несовершеннолетних. Мужчина, с которым обнаружили мальчика, рассказал, что ребенок сам подошёл к нему и попросил отвести к маме. В отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не было совершено", - сказал собеседник.
По его словам, полицейские вызвали родителей малыша и провели с ними беседу.
Ребенок гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 21:22
Ребенка в Перми спасли от "дяди", обещавшего "сладкий сюрприз"
 
ПроисшествияПермьПермский крайФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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