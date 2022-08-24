https://ria.ru/20220824/malchik-1811958623.html

В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика

В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика - РИА Новости, 24.08.2022

В Перми рассказали подробности истории спасенного от незнакомца мальчика

В пермской полиции РИА Новости рассказали подробности истории про мальчика, которого приставы спасли от незнакомца, обещавшего ему "сладкий сюрприз": оказалось, РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:27

2022-08-24T21:27

2022-08-24T21:27

происшествия

пермь

пермский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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УФА, 24 авг - РИА Новости. В пермской полиции РИА Новости рассказали подробности истории про мальчика, которого приставы спасли от незнакомца, обещавшего ему "сладкий сюрприз": оказалось, ребенок сам подошел к мужчине с просьбой найти маму.Ранее в Telegram-канале ФССП сообщалось, что две сотрудницы ведомства в Перми увидели на улице мужчину в грязной толстовке и порванных штанах, который вел за собой опрятно одетого маленького мальчика с собачкой. Ребенок сказал девушкам, что видит мужчину впервые и он пообещал ему сладкий сюрприз.Также сообщалось, что, когда малыша отвели в отдел полиции, выяснилось, что его ищут родители.В пресс-службе МВД по Пермскому краю РИА Новости рассказали, что инцидент произошел 19 августа."В отдел полиции ребенка доставили сотрудники патрульно-постовой службы. Дальше с ним занимались специалисты по делам несовершеннолетних. Мужчина, с которым обнаружили мальчика, рассказал, что ребенок сам подошёл к нему и попросил отвести к маме. В отношении несовершеннолетнего никаких противоправных действий не было совершено", - сказал собеседник.По его словам, полицейские вызвали родителей малыша и провели с ними беседу.

https://ria.ru/20220818/novosibirsk-1810385777.html

https://ria.ru/20220824/malchik-1811958263.html

пермь

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происшествия, пермь, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)