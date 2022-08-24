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Макрон заявил об окончании "периода изобилия" - РИА Новости, 24.08.2022
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Макрон заявил об окончании "периода изобилия"
Макрон заявил об окончании "периода изобилия" - РИА Новости, 24.08.2022
Макрон заявил об окончании "периода изобилия"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:18
2022-08-24T14:34
в мире
владимир путин
россия
франция
украина
цены на нефть
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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и дефицитам продукции."Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - сказал Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции, которое транслировал телеканал BFMTV,По его словам, французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после украинского конфликта и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами.Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, цены на нефть
В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, Украина, Цены на нефть
14:18 24.08.2022 (обновлено: 14:34 24.08.2022)
 
Макрон заявил об окончании "периода изобилия"

Макрон заявил об окончании "периода изобилия" и призвал готовиться к последствиям кризисов

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и дефицитам продукции.
"Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - сказал Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции, которое транслировал телеканал BFMTV,
По его словам, французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после украинского конфликта и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами.
Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:39
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
 
В миреВладимир ПутинРоссияФранцияУкраинаЦены на нефть
 
 
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