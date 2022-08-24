14:18 24.08.2022 (обновлено: 14:34 24.08.2022)
Макрон заявил об окончании "периода изобилия"
Макрон заявил об окончании "периода изобилия" и призвал готовиться к последствиям кризисов
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и дефицитам продукции.
"Мы переживаем большие потрясения... По сути, то, что мы переживаем - это можно считать окончанием периода изобилия... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - сказал Макрон на открытии первого после летних каникул заседания Совета министров Франции, которое транслировал телеканал BFMTV,
По его словам, французы снова столкнутся с дефицитом той или иной продукции и технологических материалов после украинского конфликта и климатического кризиса, спровоцированного засухой и пожарами.
Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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