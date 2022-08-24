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"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России - РИА Новости, 24.08.2022
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"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России
"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России - РИА Новости, 24.08.2022
"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России
Читателей французской газеты Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:23
2022-08-24T11:03
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией. "Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе", — написал один из комментаторов. "Макрон — ребенок под американским влиянием", — поддержал другой. "Макрон снова выдвигает предложения &lt;...&gt;, которые являются всего лишь лозунгами", — возмутился пользователь. "Будет ли он консультироваться со своим народом путем референдума, чтобы узнать, что думают французы?" — поинтересовался еще один. "Молчи, это невыносимо!" — добавил третий. "Макрон доволен тем, что буквально следует инструкциям Байдена. Он консультировался с нами по этому поводу?" — спросил еще один комментатор. "Он думает, что он президент ЕС? К счастью, его больше никто не слушает", — заключили читатели. Накануне Макрон выступил на организованном Киевом саммите "Крымская платформа" и призвал страны Запада не показывать слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.В Крыму этот саммит назвали черной дырой, от которой нет никакой практической пользы. По словам главы республики Сергея Аксенова, его участники понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а повестка мероприятия сводится к тому, как максимально навредить России.
https://ria.ru/20220820/makron-1810953954.html
https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
09:23 24.08.2022 (обновлено: 11:03 24.08.2022)
 
"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России

Читатели Le Figaro возмутились призывом Макрона не идти на компромиссы с Россией

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией.
"Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе", — написал один из комментаторов.
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"Макрон — ребенок под американским влиянием", — поддержал другой.
"Макрон снова выдвигает предложения <...>, которые являются всего лишь лозунгами", — возмутился пользователь.
"Будет ли он консультироваться со своим народом путем референдума, чтобы узнать, что думают французы?" — поинтересовался еще один.

"Молчи, это невыносимо!" — добавил третий.
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"Макрон доволен тем, что буквально следует инструкциям Байдена. Он консультировался с нами по этому поводу?" — спросил еще один комментатор.

"Он думает, что он президент ЕС? К счастью, его больше никто не слушает", — заключили читатели.
Накануне Макрон выступил на организованном Киевом саммите "Крымская платформа" и призвал страны Запада не показывать слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.
В Крыму этот саммит назвали черной дырой, от которой нет никакой практической пользы. По словам главы республики Сергея Аксенова, его участники понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а повестка мероприятия сводится к тому, как максимально навредить России.
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