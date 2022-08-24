https://ria.ru/20220824/makron-1811735496.html

"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России

"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России - РИА Новости, 24.08.2022

"Молчи, это невыносимо". Французы ответили на заявление Макрона о России

Читателей французской газеты Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:23

2022-08-24T09:23

2022-08-24T11:03

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутил призыв президента Франции Эммануэля Макрона не идти на компромиссы с Россией. "Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе", — написал один из комментаторов. "Макрон — ребенок под американским влиянием", — поддержал другой. "Макрон снова выдвигает предложения <...>, которые являются всего лишь лозунгами", — возмутился пользователь. "Будет ли он консультироваться со своим народом путем референдума, чтобы узнать, что думают французы?" — поинтересовался еще один. "Молчи, это невыносимо!" — добавил третий. "Макрон доволен тем, что буквально следует инструкциям Байдена. Он консультировался с нами по этому поводу?" — спросил еще один комментатор. "Он думает, что он президент ЕС? К счастью, его больше никто не слушает", — заключили читатели. Накануне Макрон выступил на организованном Киевом саммите "Крымская платформа" и призвал страны Запада не показывать слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.В Крыму этот саммит назвали черной дырой, от которой нет никакой практической пользы. По словам главы республики Сергея Аксенова, его участники понимают, что Крым никогда не перестанет быть частью России, а повестка мероприятия сводится к тому, как максимально навредить России.

https://ria.ru/20220820/makron-1810953954.html

https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, франция, эммануэль макрон