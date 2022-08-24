https://ria.ru/20220824/magnity-1811850622.html

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита - РИА Новости, 24.08.2022

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита

Врачи Раменской больницы в Московской области спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:27

2022-08-24T15:27

2022-08-24T15:27

хорошие новости

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врачи Раменской больницы в Московской области спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава."В приемное отделение Раменской больницы скорой помощью был доставлен ребенок в возрасте полутора лет в тяжелом состоянии… После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита. Операция была выполнена в экстренном порядке", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, операция по извлечению магнитов прошла успешно. "На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - добавили в областном Минздраве.

https://ria.ru/20220726/ruka-1804971772.html

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Владимир Лаврентьев

московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)