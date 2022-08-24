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Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита - РИА Новости, 24.08.2022
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Хорошие новости
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Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита - РИА Новости, 24.08.2022
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита
Врачи Раменской больницы в Московской области спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:27
2022-08-24T15:27
хорошие новости
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врачи Раменской больницы в Московской области спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава."В приемное отделение Раменской больницы скорой помощью был доставлен ребенок в возрасте полутора лет в тяжелом состоянии… После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита. Операция была выполнена в экстренном порядке", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, операция по извлечению магнитов прошла успешно. "На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - добавили в областном Минздраве.
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россия
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
15:27 24.08.2022
 
Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 34 магнита

Врачи Раменской больницы спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребенка

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Врачи Раменской больницы в Московской области спасли проглотившего 34 магнита полуторагодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
"В приемное отделение Раменской больницы скорой помощью был доставлен ребенок в возрасте полутора лет в тяжелом состоянии… После проведения обзорной рентгенографии органов брюшной полости специалисты обнаружили, что ребенок успел проглотить 34 магнита. Операция была выполнена в экстренном порядке", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, операция по извлечению магнитов прошла успешно. "На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан", - добавили в областном Минздраве.
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Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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