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Луценко: необходим федеральный проект оздоровления Ладоги и Онеги - РИА Новости, 24.08.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20220824/lutsenko-1811780292.html
Луценко: необходим федеральный проект оздоровления Ладоги и Онеги
Луценко: необходим федеральный проект оздоровления Ладоги и Онеги - РИА Новости, 24.08.2022
Луценко: необходим федеральный проект оздоровления Ладоги и Онеги
Парламентарии Вологодской, Ленинградской областей и Карелии намерены разработать федеральный проект по сохранению Ладожского и Онежского озер, а также Финского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:49
2022-08-24T11:49
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
онежское озеро
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ВОЛОГДА, 24 авг - РИА Новости. Парламентарии Вологодской, Ленинградской областей и Карелии намерены разработать федеральный проект по сохранению Ладожского и Онежского озер, а также Финского залива, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области."Ладога и Онега – это один живой организм, который обладает колоссальными биологическими запасами, имеет стратегическое значение для наших регионов. Безусловно, на него достаточно сильное воздействие оказывает антропогенный фактор. На берегах озёр находятся крупные промышленные узлы, большие города, состояние очистных сооружений которых оставляет желать лучшего", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко на совещании представителей депутатских корпусов регионов.В частности, отметил он, очистные сооружения канализации в Вытегорском районе Вологодской области эксплуатируются уже более 18 лет, износ составляет 90%."В настоящее время проводятся работы по разработке ПСД на строительство новых сооружений в Вытегре. При этом без поддержки федерального бюджета выполнить реконструкцию абсолютно всех систем, которые сбрасывают стоки в воды Онежского озера, просто невозможно", - подчеркнул Луценко.По словам участников совещания, такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, на реконструкцию очистных сооружений в Ленинградской области необходимо более 100 миллиардов рублей.Как отметили участники совещания, разработка единого федерального проекта по сохранению Ладожского, Онежского озёр, а также Финского залива, необходима, в том числе, это для научной оценки всех мероприятий и привлечения средств из федерального бюджета.Также регионы намерены обменяться опытом по решению экологических проблем, очистке берегов и реконструкции очистных. До конца сентября специалисты изучат практики соседних регионов и вновь вернутся к этому вопросу на очередной встрече в рамках мероприятий Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220819/konkurs-1810784583.html
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андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, онежское озеро
Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Онежское озеро
11:49 24.08.2022
 

Луценко: необходим федеральный проект оздоровления Ладоги и Онеги

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 24 авг - РИА Новости. Парламентарии Вологодской, Ленинградской областей и Карелии намерены разработать федеральный проект по сохранению Ладожского и Онежского озер, а также Финского залива, сообщает пресс-служба Заксобрания Вологодской области.
"Ладога и Онега – это один живой организм, который обладает колоссальными биологическими запасами, имеет стратегическое значение для наших регионов. Безусловно, на него достаточно сильное воздействие оказывает антропогенный фактор. На берегах озёр находятся крупные промышленные узлы, большие города, состояние очистных сооружений которых оставляет желать лучшего", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко на совещании представителей депутатских корпусов регионов.
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В частности, отметил он, очистные сооружения канализации в Вытегорском районе Вологодской области эксплуатируются уже более 18 лет, износ составляет 90%.
"В настоящее время проводятся работы по разработке ПСД на строительство новых сооружений в Вытегре. При этом без поддержки федерального бюджета выполнить реконструкцию абсолютно всех систем, которые сбрасывают стоки в воды Онежского озера, просто невозможно", - подчеркнул Луценко.
По словам участников совещания, такая же ситуация складывается в других регионах. В частности, на реконструкцию очистных сооружений в Ленинградской области необходимо более 100 миллиардов рублей.
Как отметили участники совещания, разработка единого федерального проекта по сохранению Ладожского, Онежского озёр, а также Финского залива, необходима, в том числе, это для научной оценки всех мероприятий и привлечения средств из федерального бюджета.
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Также регионы намерены обменяться опытом по решению экологических проблем, очистке берегов и реконструкции очистных. До конца сентября специалисты изучат практики соседних регионов и вновь вернутся к этому вопросу на очередной встрече в рамках мероприятий Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, добавили в пресс-службе.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской областиОнежское озеро
 
 
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