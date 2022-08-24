Лукашенко: Белоруссия выстояла в 2020 году, но расслабляться рано
Президент Лукашенко заявил, что Белоруссия выстояла в 2020 году, но расслабляться рано
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика выстояла в 2020 году, когда после президентских выборов в стране прошли массовые протесты оппозиции, но расслабляться рано.
"Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления", - заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград порядка 30 военнослужащим и представителям силовых структур за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также ряду гражданских лиц за вклад в наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года.
"Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами. Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Но это была тренировка, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и, в частности, в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Белоруссии. "Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия - им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали - стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте, вступили фактически", - сказал он.
При этом, отметил президент, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства "со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы страны".
"По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и ваша задача", - заявил Лукашенко.
По его словам, люди очень верят в белорусских силовиков и знают, что им всегда придут на помощь. "Обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и также внутренних угроз", - выразил уверенность Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
2 июля, 19:23Европа "растит монстра на Украине", заявил Лукашенко