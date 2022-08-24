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Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022
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Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:13
2022-08-24T09:15
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран."Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление украинскому народу.Он отметил, что "Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".По данным пресс-службы, глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
09:13 24.08.2022 (обновлено: 09:15 24.08.2022)
 
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран.
"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление украинскому народу.
Он отметил, что "Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".
По данным пресс-службы, глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:09Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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