https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811732817.html
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:13
2022-08-24T09:13
2022-08-24T09:15
в мире
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, выразив уверенность, что текущие противоречия не разрушат добрососедские отношения между народами двух стран."Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - процитировали в пресс-службе Лукашенко его поздравление украинскому народу.Он отметил, что "Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях".По данным пресс-службы, глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
09:13 24.08.2022 (обновлено: 09:15 24.08.2022)
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости