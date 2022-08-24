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Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022
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Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости
Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022
Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости
Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:25
2022-08-24T17:58
в мире
луганская народная республика
артемовский
украина
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ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Флипоненко.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."Сейчас наши артиллеристы калибром 203 миллиметра поздравляют украинскую армию с Днем незалежности, потому что Днем независимости назвать этот день не поворачивается язык", — сказал Филипоненко.Он уточнил, что артиллеристы республики открыли огонь по позициям ВСУ под Артемовском (Бахмутом), ответив на произведенные накануне украинской армией обстрелы Донецка в ДНР и Рубежного с Горским в ЛНР. "Останавливаться и молчать мы просто не можем себе позволить", — заявил Филипоненко.Россия с 24 февраля совместно с ДНР и ЛНР проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220824/lugansk-1811861369.html
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в мире, луганская народная республика, артемовский, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Артемовский, Украина
17:25 24.08.2022 (обновлено: 17:58 24.08.2022)
 
Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости

Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Флипоненко.
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
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"Сейчас наши артиллеристы калибром 203 миллиметра поздравляют украинскую армию с Днем незалежности, потому что Днем независимости назвать этот день не поворачивается язык", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что артиллеристы республики открыли огонь по позициям ВСУ под Артемовском (Бахмутом), ответив на произведенные накануне украинской армией обстрелы Донецка в ДНР и Рубежного с Горским в ЛНР.
"Останавливаться и молчать мы просто не можем себе позволить", — заявил Филипоненко.
Россия с 24 февраля совместно с ДНР и ЛНР проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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