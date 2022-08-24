17:25 24.08.2022 (обновлено: 17:58 24.08.2022)
Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости
Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Флипоненко.
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
"Сейчас наши артиллеристы калибром 203 миллиметра поздравляют украинскую армию с Днем незалежности, потому что Днем независимости назвать этот день не поворачивается язык", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что артиллеристы республики открыли огонь по позициям ВСУ под Артемовском (Бахмутом), ответив на произведенные накануне украинской армией обстрелы Донецка в ДНР и Рубежного с Горским в ЛНР.
"Останавливаться и молчать мы просто не можем себе позволить", — заявил Филипоненко.
Россия с 24 февраля совместно с ДНР и ЛНР проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.