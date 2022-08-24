https://ria.ru/20220824/lnr-1811906928.html

Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости

Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2022

Артиллеристы в ЛНР "поздравили" Украину с Днем независимости

Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:25

2022-08-24T17:25

2022-08-24T17:58

в мире

луганская народная республика

артемовский

украина

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ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Артиллеристы ЛНР под Артемовском "поздравили" противника с Днем независимости Украины залпами из самоходных пушек большой мощности "Малка", сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Флипоненко.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."Сейчас наши артиллеристы калибром 203 миллиметра поздравляют украинскую армию с Днем незалежности, потому что Днем независимости назвать этот день не поворачивается язык", — сказал Филипоненко.Он уточнил, что артиллеристы республики открыли огонь по позициям ВСУ под Артемовском (Бахмутом), ответив на произведенные накануне украинской армией обстрелы Донецка в ДНР и Рубежного с Горским в ЛНР. "Останавливаться и молчать мы просто не можем себе позволить", — заявил Филипоненко.Россия с 24 февраля совместно с ДНР и ЛНР проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220824/lugansk-1811861369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

артемовский

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, артемовский, украина