https://ria.ru/20220824/litva-1811866675.html
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым - РИА Новости, 24.08.2022
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым
Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:21
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КАЛИНИНГРАД, 24 авг – РИА Новости. Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Кроме как глупостью подобные инициативы назвать никак нельзя. Кто-нибудь в России в здравом уме может представить, что наши пограничники всерьез будут спрашивать "Чей Крым?" и на основании этого принимать решения о допуске на территорию нашей страны? Конечно же, нет", – сказал Лысков.Ландсбергис ранее предложил пускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы и об отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с Россией, присоединиться к этой инициативе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://ria.ru/20220824/litva-1811863472.html
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РИА Новости
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В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым
Представитель калининградских властей счел глупостью идею Литвы спрашивать россиян о Крыме
КАЛИНИНГРАД, 24 авг – РИА Новости.
Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать
россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Кроме как глупостью подобные инициативы назвать никак нельзя. Кто-нибудь в России в здравом уме может представить, что наши пограничники всерьез будут спрашивать "Чей Крым?" и на основании этого принимать решения о допуске на территорию нашей страны? Конечно же, нет", – сказал Лысков.
Ландсбергис ранее предложил пускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы и об отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с Россией, присоединиться к этой инициативе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.