https://ria.ru/20220824/litva-1811866675.html

В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым

В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым - РИА Новости, 24.08.2022

В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым

Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T17:21

2022-08-24T17:21

2022-08-24T17:21

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КАЛИНИНГРАД, 24 авг – РИА Новости. Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Кроме как глупостью подобные инициативы назвать никак нельзя. Кто-нибудь в России в здравом уме может представить, что наши пограничники всерьез будут спрашивать "Чей Крым?" и на основании этого принимать решения о допуске на территорию нашей страны? Конечно же, нет", – сказал Лысков.Ландсбергис ранее предложил пускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы и об отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с Россией, присоединиться к этой инициативе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ria.ru/20220824/litva-1811863472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, литва, украина, новости - туризм