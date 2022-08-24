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В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым - РИА Новости, 24.08.2022
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым
Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:21
2022-08-24T17:21
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КАЛИНИНГРАД, 24 авг – РИА Новости. Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Кроме как глупостью подобные инициативы назвать никак нельзя. Кто-нибудь в России в здравом уме может представить, что наши пограничники всерьез будут спрашивать "Чей Крым?" и на основании этого принимать решения о допуске на территорию нашей страны? Конечно же, нет", – сказал Лысков.Ландсбергис ранее предложил пускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы и об отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с Россией, присоединиться к этой инициативе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://ria.ru/20220824/litva-1811863472.html
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туризм, россия, литва, украина, новости - туризм
Туризм, Туризм, Россия, Литва, Украина, Новости - Туризм
17:21 24.08.2022
 
В Калининграде прокомментировали идею Литвы спрашивать россиян про Крым

Представитель калининградских властей счел глупостью идею Литвы спрашивать россиян о Крыме

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 24 авг – РИА Новости. Предложение главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать россиян при въезде в страну о принадлежности Крыма – это глупость, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Кроме как глупостью подобные инициативы назвать никак нельзя. Кто-нибудь в России в здравом уме может представить, что наши пограничники всерьез будут спрашивать "Чей Крым?" и на основании этого принимать решения о допуске на территорию нашей страны? Конечно же, нет", – сказал Лысков.
Ландсбергис ранее предложил пускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы ". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы и об отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с Россией, присоединиться к этой инициативе.
Литовский пограничник - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:59
Посольство оценило идею спрашивать россиян про Крым при въезде в Литву
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
02:07
Глава МИД Литвы предложил задавать россиянам на границе вопрос про Крым
 
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