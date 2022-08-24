15:59 24.08.2022 (обновлено: 16:14 24.08.2022)
Посольство оценило идею спрашивать россиян про Крым при въезде в Литву
Посольство в Вильнюсе назвало идею главы МИД Литвы спрашивать россиян про Крым абсурдной
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовский пограничник. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Литве назвало абсурдными предложения главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Вильнюсе.
Ландсбергис ранее предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с РФ, присоединиться к этой инициативе.
"Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать "чепчики" в цветах литовского флага. И все это уже даже не смешно", - сообщили в посольстве РФ.
В дипмиссии задались вопросом, "не предлагают ли нынешние власти нам тоже интересоваться в похожих ситуациях у жителей Литвы их отношением к персоне самого Габриелюса Ландсбергиса или, например, его дедушки – бывшего председателя Верховного Совета Литовской ССР".
"Впрочем, оно и так известно. Деятельность Ландсбергиса на посту министра здесь одобряют лишь 18% жителей Литвы, и он это хорошо знает. А 60% литовцев не согласны с решением сейма ЛР (Литовской Республики - ред.), который в этом году "подарил" Ландсбергису-старшему титул бывшего "главы государства", - отметили в посольстве РФ в Вильнюсе.
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