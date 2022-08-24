https://ria.ru/20220824/litva-1811863472.html

Посольство оценило идею спрашивать россиян про Крым при въезде в Литву

Посольство оценило идею спрашивать россиян про Крым при въезде в Литву - РИА Новости, 24.08.2022

Посольство оценило идею спрашивать россиян про Крым при въезде в Литву

Посольство РФ в Литве назвало абсурдными предложения главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:59

2022-08-24T15:59

2022-08-24T16:14

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Литве назвало абсурдными предложения главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Вильнюсе.Ландсбергис ранее предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношении к спецоперации РФ на Украине. Он призвал остальные страны, граничащие с РФ, присоединиться к этой инициативе."Абсурдные заявления министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, очевидно, свидетельствуют об агонии западного санкционного режима. Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать "чепчики" в цветах литовского флага. И все это уже даже не смешно", - сообщили в посольстве РФ.В дипмиссии задались вопросом, "не предлагают ли нынешние власти нам тоже интересоваться в похожих ситуациях у жителей Литвы их отношением к персоне самого Габриелюса Ландсбергиса или, например, его дедушки – бывшего председателя Верховного Совета Литовской ССР"."Впрочем, оно и так известно. Деятельность Ландсбергиса на посту министра здесь одобряют лишь 18% жителей Литвы, и он это хорошо знает. А 60% литовцев не согласны с решением сейма ЛР (Литовской Республики - ред.), который в этом году "подарил" Ландсбергису-старшему титул бывшего "главы государства", - отметили в посольстве РФ в Вильнюсе.

https://ria.ru/20220824/krym-1811737939.html

https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809579845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, литва, вильнюс, габриэлюс ландсбергис, витаутас ландсбергис