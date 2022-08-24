https://ria.ru/20220824/levits-1811772442.html

Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских

Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских - РИА Новости, 24.08.2022

Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать". РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:23

2022-08-24T11:23

2022-08-24T11:23

в мире

латвия

эгилс левитс

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать".При этом он отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными" и назвал это позитивным эффектом ситуации на Украине.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

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Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, эгилс левитс, россия