Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских
Президент Латвии Левитс призвал изолировать нелояльных к государству русских
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать".
"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача - справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать", - сказал Левитс в эфире Латвийского радио.
При этом он отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными" и назвал это позитивным эффектом ситуации на Украине.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.