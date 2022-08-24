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Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских - РИА Новости, 24.08.2022
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Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских
Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских - РИА Новости, 24.08.2022
Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать". РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:23
2022-08-24T11:23
в мире
латвия
эгилс левитс
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать".При этом он отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными" и назвал это позитивным эффектом ситуации на Украине.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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в мире, латвия, эгилс левитс, россия
В мире, Латвия, Эгилс Левитс, Россия
11:23 24.08.2022
 
Президент Латвии призвал изолировать нелояльных к государству русских

Президент Латвии Левитс призвал изолировать нелояльных к государству русских

© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс
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Президент Латвии Эгилс Левитс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует "изолировать".
"Мы видим часть русского сообщества, которая не лояльна к нашему государству. Наша задача - справиться с ними, то есть изолировать их... их просто надо изолировать", - сказал Левитс в эфире Латвийского радио.
При этом он отметил, что подавляющее большинство латышей за полгода стали "более националистичными и патриотичными" и назвал это позитивным эффектом ситуации на Украине.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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В миреЛатвияЭгилс ЛевитсРоссия
 
 
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