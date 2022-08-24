https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

Небензя показал на Совбезе ООН мины "Лепесток", используемые Киевом

Небензя показал на Совбезе ООН мины "Лепесток", используемые Киевом - РИА Новости, 25.08.2022

Небензя показал на Совбезе ООН мины "Лепесток", используемые Киевом

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины "Лепесток", используемые украинскими... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T20:12

2022-08-24T20:12

2022-08-25T07:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

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оон

вооруженные силы украины

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ООН, 24 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины "Лепесток", используемые украинскими военными в том числе против мирного населения Донбасса.По его словам, если их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются.Как указал Небензя, от этих боеприпасов пострадали 47 человек."Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения войны", — подчеркнул он.Дипломат добавил, что ВСУ специально разбрасывают эти мины, чтобы увеличить число жертв среди мирных жителей."Лепесток" — живое свидетельство садистского, изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны", — подчеркнул он.Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено Генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220824/zaes-1811946044.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, донбасс, украина, оон, вооруженные силы украины