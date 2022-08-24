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Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН - РИА Новости, 24.08.2022

Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, если кто-то будет... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T06:05

2022-08-24T06:05

2022-08-24T15:17

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

оон

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, если кто-то будет требовать от республик соблюдения Устава ООН, для начала надо принять оба государства в организацию, чему РФ готова всемерно содействовать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.При этом России не следует признавать другие санкции, в том числе в отношении этих государств, введённые третьими странами и организациями в обход ООН и в нарушение ее устава, полагает Косачев.А если же кто-то будет требовать от ДНР и ЛНР соблюдения устава ООН, "для начала надо принять оба государства в эту организацию", добавил сенатор. "Чему, я уверен, Россия готова всемерно содействовать", - заключил Косачев.

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон