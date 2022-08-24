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Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН - РИА Новости, 24.08.2022
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Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН
Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН - РИА Новости, 24.08.2022
Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН
России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, если кто-то будет... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T06:05
2022-08-24T15:17
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, если кто-то будет требовать от республик соблюдения Устава ООН, для начала надо принять оба государства в организацию, чему РФ готова всемерно содействовать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.При этом России не следует признавать другие санкции, в том числе в отношении этих государств, введённые третьими странами и организациями в обход ООН и в нарушение ее устава, полагает Косачев.А если же кто-то будет требовать от ДНР и ЛНР соблюдения устава ООН, "для начала надо принять оба государства в эту организацию", добавил сенатор. "Чему, я уверен, Россия готова всемерно содействовать", - заключил Косачев.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН
06:05 24.08.2022 (обновлено: 15:17 24.08.2022)
 
Косачев считает, что Россия готова содействовать вступлению ДНР и ЛНР в ООН

Косачев считает, что Россия готова содействовать желанию ДНР и ЛНР вступить в ООН

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. России следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными государствами право действовать в международных делах исходя из своих интересов, если кто-то будет требовать от республик соблюдения Устава ООН, для начала надо принять оба государства в организацию, чему РФ готова всемерно содействовать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Как известно, Россия признаёт, уважает и соблюдает санкционные режимы, введённые по решениям Совета Безопасности ООН в соответствии с уставом организации, включая и те, которые были введены в отношении КНДР и Ирана. Но это обязательства России перед ООН и перед международным сообществом", - сказал политик РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности республик Донбасса выстраивать отношения с другими странами, в том числе находящимися под санкциями ООН.
При этом России не следует признавать другие санкции, в том числе в отношении этих государств, введённые третьими странами и организациями в обход ООН и в нарушение ее устава, полагает Косачев.
"И точно так же России, убеждён, следует признавать за ДНР и ЛНР как суверенными, международно признанными государствами право действовать в международных делах в соответствии с их собственными интересами и международными обязательствами, которые на данном этапе не обременены соображениями членства в ООН", - подчеркнул он.
А если же кто-то будет требовать от ДНР и ЛНР соблюдения устава ООН, "для начала надо принять оба государства в эту организацию", добавил сенатор. "Чему, я уверен, Россия готова всемерно содействовать", - заключил Косачев.
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
05:54
﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООН
 
 
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