Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/lada-1811818742.html
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы - РИА Новости, 24.08.2022
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:56
2022-08-24T14:00
автоваз
экономика
авто
тольятти
ижевск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
renault logan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150680/80/1506808098_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_685a2fd897a2e8be071a5a9620e5aa0a.jpg
УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы."Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идет и об ижевской площадке", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили."Итак, с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы", - добавил глава Удмуртии.Ранее в пресс-службе автопроизводителя сообщали, что сотрудники автосборочного производства "АвтоВАЗа" в Тольятти вернулись к пятидневной рабочей неделе с 15 августа.На "четырехдневке" сотрудники компании работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. В компании также уточняли, что режим неполной недели распространялся на всех сотрудников "АвтоВАЗа".В августе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. Инвестиции в перенос выпуска составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220824/lada-1811801680.html
https://ria.ru/20220815/lada-1809701775.html
https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807352125.html
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150680/80/1506808098_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_a6bf7b45da605ab80956d272339eb1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
автоваз, экономика, авто, тольятти, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan
АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta, Renault Logan
13:56 24.08.2022 (обновлено: 14:00 24.08.2022)
 
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы

Глава Удмуртии Бречалов: сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневке с 29 августа

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы.
"Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идет и об ижевской площадке", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
12:59
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
Он отметил, что это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили.
"Итак, с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы", - добавил глава Удмуртии.
Ранее в пресс-службе автопроизводителя сообщали, что сотрудники автосборочного производства "АвтоВАЗа" в Тольятти вернулись к пятидневной рабочей неделе с 15 августа.
На "четырехдневке" сотрудники компании работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. В компании также уточняли, что режим неполной недели распространялся на всех сотрудников "АвтоВАЗа".
Автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:02
"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel
В августе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. Инвестиции в перенос выпуска составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 20:31Удмуртская Республика
Глава Удмуртии заявил о намерении купить первый электромобиль Lada e-Largus
 
АвтоВАЗЭкономикаАвтоТольяттиИжевскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaRenault Logan
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала