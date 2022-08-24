https://ria.ru/20220824/lada-1811818742.html

Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы

Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы - РИА Новости, 24.08.2022

Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:56

2022-08-24T13:56

2022-08-24T14:00

автоваз

экономика

авто

тольятти

ижевск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

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УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы."Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идет и об ижевской площадке", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили."Итак, с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы", - добавил глава Удмуртии.Ранее в пресс-службе автопроизводителя сообщали, что сотрудники автосборочного производства "АвтоВАЗа" в Тольятти вернулись к пятидневной рабочей неделе с 15 августа.На "четырехдневке" сотрудники компании работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. В компании также уточняли, что режим неполной недели распространялся на всех сотрудников "АвтоВАЗа".В августе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. Инвестиции в перенос выпуска составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220824/lada-1811801680.html

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автоваз, экономика, авто, тольятти, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan