13:56 24.08.2022 (обновлено: 14:00 24.08.2022)
Сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневному режиму работы
Глава Удмуртии Бречалов: сотрудники "LADA-Ижевск" вернутся к пятидневке с 29 августа
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы.
"Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идет и об ижевской площадке", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили.
"Итак, с 29 августа все сотрудники "LADA-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы", - добавил глава Удмуртии.
Ранее в пресс-службе автопроизводителя сообщали, что сотрудники автосборочного производства "АвтоВАЗа" в Тольятти вернулись к пятидневной рабочей неделе с 15 августа.
На "четырехдневке" сотрудники компании работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. В компании также уточняли, что режим неполной недели распространялся на всех сотрудников "АвтоВАЗа".
15 августа, 14:02"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel
В августе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. Инвестиции в перенос выпуска составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).