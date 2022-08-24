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"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности - РИА Новости, 24.08.2022
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"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности - РИА Новости, 24.08.2022
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:59
2022-08-24T12:59
авто
автоваз
lada granta
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания."АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира", - говорится в сообщении."Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности", - подчеркнули в компании, уточнив, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности выпускать больше не планируется.В "АвтоВАЗе" также рассказали, что цена базовой версии Granta, оснащенной водительской подушкой безопасности, стартует с 602 800 рублей, если приобретать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования."Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления - это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки", - отметил президент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220818/avtoprom-1810615311.html
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авто, автоваз, lada granta, россия
Авто, АвтоВАЗ, Lada Granta, Россия
12:59 24.08.2022
 
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности на передних сидениях

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания.
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира", - говорится в сообщении.
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 22:48
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
"Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности", - подчеркнули в компании, уточнив, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности выпускать больше не планируется.
В "АвтоВАЗе" также рассказали, что цена базовой версии Granta, оснащенной водительской подушкой безопасности, стартует с 602 800 рублей, если приобретать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования.
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17 августа, 12:07
"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta
"Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления - это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки", - отметил президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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