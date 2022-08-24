https://ria.ru/20220824/lada-1811801680.html

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности - РИА Новости, 24.08.2022

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:59

2022-08-24T12:59

2022-08-24T12:59

авто

автоваз

lada granta

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания."АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира", - говорится в сообщении."Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности", - подчеркнули в компании, уточнив, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности выпускать больше не планируется.В "АвтоВАЗе" также рассказали, что цена базовой версии Granta, оснащенной водительской подушкой безопасности, стартует с 602 800 рублей, если приобретать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования."Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления - это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки", - отметил президент компании Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

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https://ria.ru/20220818/avtogiganty-1810275799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, автоваз, lada granta, россия