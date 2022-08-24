https://ria.ru/20220824/krym-1811947677.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября - РИА Новости, 24.08.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:14

2022-08-24T20:14

2022-08-24T20:30

армянск

джанкой

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20.00 24 августа 2022 года до 20.00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики, сообщил глава региона.

https://ria.ru/20220823/sholts-1811689850.html

армянск

джанкой

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Евгения Нефедова

армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), новости - туризм