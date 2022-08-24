https://ria.ru/20220824/krym-1811947677.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:14
2022-08-24T20:14
2022-08-24T20:30
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20.00 24 августа 2022 года до 20.00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики, сообщил глава региона.
https://ria.ru/20220823/sholts-1811689850.html
армянск
джанкой
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Армянск, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
20:14 24.08.2022 (обновлено: 20:30 24.08.2022)
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму до 8 сентября