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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября - РИА Новости, 24.08.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:14
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армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20.00 24 августа 2022 года до 20.00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики, сообщил глава региона.
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армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), новости - туризм
Армянск, Джанкой, Сергей Аксенов (политик), Новости - Туризм
20:14 24.08.2022 (обновлено: 20:30 24.08.2022)
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 сентября

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму до 8 сентября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики Крым и ее граждан с 20.00 24 августа 2022 года до 20.00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики, сообщил глава региона.
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АрмянскДжанкойСергей Аксенов (политик)Новости - Туризм
 
 
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