https://ria.ru/20220824/krym-1811888988.html
В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью
В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью - РИА Новости, 24.08.2022
В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что позиция Турции по статусу полуострова связана с политической многовекторностью и... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:53
2022-08-24T16:53
2022-08-24T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что позиция Турции по статусу полуострова связана с политической многовекторностью и конъюнктурой.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что возвращение Крыма Украине, согласно позиции Анкары, должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом."Крым в 2014 году вернулся в родную гавань, и любые инсинуации по этому поводу - это политическая многовекторность и конъюнктура турецкой стороны, не более того", - заявил РИА Новости Чегринец, отметив, что риторика этих же турецких чиновников и политиков в Крыму или Москве была бы совершенно иной.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, республика крым, турция, оон, украина, ибрагим калын
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В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью
В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью и конъюнктурой