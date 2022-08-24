https://ria.ru/20220824/krym-1811888988.html

В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью

В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью - РИА Новости, 24.08.2022

В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что позиция Турции по статусу полуострова связана с политической многовекторностью и... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:53

2022-08-24T16:53

2022-08-24T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что позиция Турции по статусу полуострова связана с политической многовекторностью и конъюнктурой.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что возвращение Крыма Украине, согласно позиции Анкары, должно быть частью любого соглашения между Москвой и Киевом."Крым в 2014 году вернулся в родную гавань, и любые инсинуации по этому поводу - это политическая многовекторность и конъюнктура турецкой стороны, не более того", - заявил РИА Новости Чегринец, отметив, что риторика этих же турецких чиновников и политиков в Крыму или Москве была бы совершенно иной.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, республика крым, турция, оон, украина, ибрагим калын