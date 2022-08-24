https://ria.ru/20220824/krym-1811737939.html

В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи

В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи - РИА Новости, 24.08.2022

В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи

Властям Литвы следует оснастить границы детекторами лжи, так как ответ на вопрос о принадлежности Крыма следует для полной гарантии проверять на достоверность,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:38

2022-08-24T09:38

2022-08-24T09:38

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литва

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россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Властям Литвы следует оснастить границы детекторами лжи, так как ответ на вопрос о принадлежности Крыма следует для полной гарантии проверять на достоверность, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношению к спецоперации РФ на Украине."В данном случае надежным инструментом (на границе) мог бы быть еще детектор лжи. Ландсбергису надо учесть, что ответ – еще не гарантия благонадежности. А еще я бы рекомендовал ему требовать произнести слово "паляныця"... Только пусть Ландсбергис сам научится вначале", - сказал Горбачев.Ранее Ландсбергис заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.

https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, республика крым, севастополь, россия, украина