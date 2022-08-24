https://ria.ru/20220824/krym-1811737939.html
В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи
В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи - РИА Новости, 24.08.2022
В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи
Властям Литвы следует оснастить границы детекторами лжи, так как ответ на вопрос о принадлежности Крыма следует для полной гарантии проверять на достоверность,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:38
2022-08-24T09:38
2022-08-24T09:38
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Властям Литвы следует оснастить границы детекторами лжи, так как ответ на вопрос о принадлежности Крыма следует для полной гарантии проверять на достоверность, заявил РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы". По мнению Ландсбергиса, пограничник имеет право задать вопросы о статусе полуострова и отношению к спецоперации РФ на Украине."В данном случае надежным инструментом (на границе) мог бы быть еще детектор лжи. Ландсбергису надо учесть, что ответ – еще не гарантия благонадежности. А еще я бы рекомендовал ему требовать произнести слово "паляныця"... Только пусть Ландсбергис сам научится вначале", - сказал Горбачев.Ранее Ландсбергис заявил, что страны Балтии, Польша и Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС.
https://ria.ru/20220824/urym-1811735206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, литва, республика крым, севастополь, россия, украина
В мире, Литва, Республика Крым, Севастополь, Россия, Украина
В Крыму посоветовали МИД Литвы оснастить границы страны детекторами лжи
В Севастополе посоветовали МИД Литвы проверять на полиграфе ответ на вопрос "чей Крым?"