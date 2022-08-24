https://ria.ru/20220824/koltsa-1811756856.html

Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 24.08.2022

Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" появился на канале стримингового сервиса Prime Video. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:50

2022-08-24T10:50

2022-08-24T10:50

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" появился на канале стримингового сервиса Prime Video.Несмотря на название, действие в шоу развернется за тысячи лет до событий романов "Властелин колец" и "Хоббит" во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти. В основе — "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкина "Сильмариллион". В видео представлены такие персонажи, как Галадриэль, Эльронд, верховный король Гиль-Галад, король гномов Дурин III и принцесса Диса. А ещё зрители могут увидеть несколько локаций: Туманные горы, величественные леса эльфийской столицы Линдона и островное королевство Нуменор.Премьера сериала запланирована на 2 сентября, покажут сразу две серии. Оставшиеся шесть эпизодов будут выходит еженедельно.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, джон толкин, властелин колец, что посмотреть