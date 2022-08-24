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Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 24.08.2022
Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" появился на канале стримингового сервиса Prime Video. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:50
2022-08-24T10:50
2022-08-24T10:50
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" появился на канале стримингового сервиса Prime Video.Несмотря на название, действие в шоу развернется за тысячи лет до событий романов "Властелин колец" и "Хоббит" во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти. В основе — "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкина "Сильмариллион". В видео представлены такие персонажи, как Галадриэль, Эльронд, верховный король Гиль-Галад, король гномов Дурин III и принцесса Диса. А ещё зрители могут увидеть несколько локаций: Туманные горы, величественные леса эльфийской столицы Линдона и островное королевство Нуменор.Премьера сериала запланирована на 2 сентября, покажут сразу две серии. Оставшиеся шесть эпизодов будут выходит еженедельно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, джон толкин, властелин колец, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Джон Толкин, Властелин колец, что посмотреть
Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" по книге Толкина
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" появился на канале стримингового сервиса Prime Video.
Несмотря на название, действие в шоу развернется за тысячи лет до событий романов "Властелин колец" и "Хоббит" во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти. В основе — "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкина "Сильмариллион".
В видео представлены такие персонажи, как Галадриэль, Эльронд, верховный король Гиль-Галад, король гномов Дурин III и принцесса Диса. А ещё зрители могут увидеть несколько локаций: Туманные горы, величественные леса эльфийской столицы Линдона и островное королевство Нуменор.
Премьера сериала запланирована на 2 сентября, покажут сразу две серии. Оставшиеся шесть эпизодов будут выходит еженедельно.