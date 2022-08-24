https://ria.ru/20220824/kokteyl-1811784426.html

Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле

Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле - РИА Новости, 24.08.2022

Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле

Видеозапись инцидента с бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков: нападавший был... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:04

2022-08-24T12:04

2022-08-24T12:04

происшествия

андрей клычков

россия

орловская область

орел

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БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Видеозапись инцидента с бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков: нападавший был на велосипеде, лицо не прятал.Ранее губернатор предположил, что "кто-то решил так отметить День независимости Украины"."Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.По словам главы региона, сейчас с инцидентом разбираются правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220720/voenkomat-1803880745.html

россия

орловская область

орел

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Владимир Лаврентьев

происшествия, андрей клычков, россия, орловская область, орел