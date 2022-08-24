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Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле - РИА Новости, 24.08.2022
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Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле
Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле - РИА Новости, 24.08.2022
Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле
Видеозапись инцидента с бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков: нападавший был... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:04
2022-08-24T12:04
происшествия
андрей клычков
россия
орловская область
орел
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БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Видеозапись инцидента с бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков: нападавший был на велосипеде, лицо не прятал.Ранее губернатор предположил, что "кто-то решил так отметить День независимости Украины"."Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.По словам главы региона, сейчас с инцидентом разбираются правоохранительные органы.
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россия
орловская область
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происшествия, андрей клычков, россия, орловская область, орел
Происшествия, Андрей Клычков, Россия, Орловская область, Орел
12:04 24.08.2022
 
Появилось видео с бросившим коктейли Молотова в здание администрации в Орле

Губернатор Клычков опубликовал видео с бросившим коктейли Молотова в администрацию в Орле

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГород Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Видеозапись инцидента с бросанием бутылок с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области опубликовал губернатор Андрей Клычков: нападавший был на велосипеде, лицо не прятал.
Ранее губернатор предположил, что "кто-то решил так отметить День независимости Украины".
"Чтобы внести ясность, публикую часть видео сегодняшнего инцидента возле здания администрации. Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую. Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
По словам главы региона, сейчас с инцидентом разбираются правоохранительные органы.
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ПроисшествияАндрей КлычковРоссияОрловская областьОрел
 
 
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