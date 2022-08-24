https://ria.ru/20220824/kochervey-1811781751.html

Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге

Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.08.2022

Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге вытащили из реки тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей, сообщает телеканал 360. "Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:53

2022-08-24T11:53

2022-08-24T17:16

происшествия

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вытащили из реки тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей, сообщает телеканал 360. "Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", — рассказала телеканалу подруга девушки. Она добавила, что у покойной были также проблемы с наркотиками и алкоголем. "Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях. Но все сорвалось. Девушка продала квартиру в Краснодаре, где живет ее мать, и купила новую в Санкт-Петербурге", — заявила подруга.Анастасия Кочервей участвовала в реалити-шоу "Дом-2" в 2018 году.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, санкт-петербург