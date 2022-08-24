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Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.08.2022
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Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 24.08.2022
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вытащили из реки тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей, сообщает телеканал 360. "Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:53
2022-08-24T17:16
происшествия
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вытащили из реки тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей, сообщает телеканал 360. "Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", — рассказала телеканалу подруга девушки. Она добавила, что у покойной были также проблемы с наркотиками и алкоголем. "Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях. Но все сорвалось. Девушка продала квартиру в Краснодаре, где живет ее мать, и купила новую в Санкт-Петербурге", — заявила подруга.Анастасия Кочервей участвовала в реалити-шоу "Дом-2" в 2018 году.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
11:53 24.08.2022 (обновлено: 17:16 24.08.2022)
 
Звезду "Дома-2" нашли мертвой в Санкт-Петербурге

"360" узнал, что в реке в Санкт-Петербурге нашли тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей

© Фото : соцсети Анастасии КочервейАнастасия Кочервей
Анастасия Кочервей - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : соцсети Анастасии Кочервей
Анастасия Кочервей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге вытащили из реки тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей, сообщает телеканал 360.

"Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться", — рассказала телеканалу подруга девушки.
Она добавила, что у покойной были также проблемы с наркотиками и алкоголем.
"Друзья хотели с помощью телешоу собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в соцсетях. Но все сорвалось. Девушка продала квартиру в Краснодаре, где живет ее мать, и купила новую в Санкт-Петербурге", — заявила подруга.

Анастасия Кочервей участвовала в реалити-шоу "Дом-2" в 2018 году.
 
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