https://ria.ru/20220824/kitay-1811837316.html

Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню

Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню - РИА Новости, 24.08.2022

Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню

Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:51

2022-08-24T14:51

2022-08-24T14:51

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

су-30

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 24 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 13 самолетов и четырех кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что два истребителя Су-30 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Это самое маленькое количество военных самолетов НОАК, пересекших принятую Тайбэем отметку с 4 августа, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первые недели после визита количество приблизившихся к острову военных самолетов НОАК порой превышало 20.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220823/tayvan-1811583969.html

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30