Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая в среду направили 13 самолетов и четыре корабля к острову
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 24 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 13 самолетов и четырех кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два истребителя Су-30 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Это самое маленькое количество военных самолетов НОАК, пересекших принятую Тайбэем отметку с 4 августа, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первые недели после визита количество приблизившихся к острову военных самолетов НОАК порой превышало 20.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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