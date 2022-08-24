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Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню - РИА Новости, 24.08.2022
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Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню
Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню - РИА Новости, 24.08.2022
Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:51
2022-08-24T14:51
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
су-30
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 24 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 13 самолетов и четырех кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что два истребителя Су-30 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Это самое маленькое количество военных самолетов НОАК, пересекших принятую Тайбэем отметку с 4 августа, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первые недели после визита количество приблизившихся к острову военных самолетов НОАК порой превышало 20.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220823/tayvan-1811583969.html
https://ria.ru/20220822/tayvan-1811194958.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая, Су-30
14:51 24.08.2022
 
Китай направил 13 самолетов и четыре военных корабля к Тайваню

Минобороны Тайваня: ВС Китая в среду направили 13 самолетов и четыре корабля к острову

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали приближение к острову 13 самолетов и четырех военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 24 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 13 самолетов и четырех кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений Хань Куанг - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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На Тайване заявили о готовности к самообороне в случае силовых действий КНР
Отмечается, что два истребителя Су-30 пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Это самое маленькое количество военных самолетов НОАК, пересекших принятую Тайбэем отметку с 4 августа, когда Китай начал масштабные военные учения вокруг острова в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первые недели после визита количество приблизившихся к острову военных самолетов НОАК порой превышало 20.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сенатор-демократ США Эд Марки во время выступления в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:34
На Тайване назвали США важным союзником по региональной безопасности
 
В миреНэнси ПелосиТайваньКитайСШАНародно-освободительная армия КитаяСу-30
 
 
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