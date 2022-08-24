https://ria.ru/20220824/kamaz-1811816833.html

YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа"

YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа" - РИА Новости, 24.08.2022

YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа"

Администрация YouTube заблокировала аккаунт российской автомобильной компании "КАМАЗ" из-за санкций без возможности восстановления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:47

2022-08-24T13:47

2022-08-24T14:13

технологии

youtube

камаз (завод)

россия

интернет

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg

КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Администрация YouTube заблокировала аккаунт российской автомобильной компании "КАМАЗ" из-за санкций без возможности восстановления, сообщает пресс-служба компании."К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы", - говорится в сообщении.Пресс-служба "КАМАЗа" подчеркивает, что компания остается на связи в остальных официальных аккаунтах в Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Rutube, TikTok.В начале августа госкорпорация "Ростех" получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В портфель госкорпорации, в том числе, входят "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.

https://ria.ru/20220816/posolstvo-1810110404.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, youtube, камаз (завод), россия, интернет, происшествия