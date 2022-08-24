https://ria.ru/20220824/kamaz-1811816833.html
YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа"
YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа" - РИА Новости, 24.08.2022
YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа"
Администрация YouTube заблокировала аккаунт российской автомобильной компании "КАМАЗ" из-за санкций без возможности восстановления, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:47
2022-08-24T13:47
2022-08-24T14:13
технологии
youtube
камаз (завод)
россия
интернет
происшествия
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КАЗАНЬ, 24 авг – РИА Новости. Администрация YouTube заблокировала аккаунт российской автомобильной компании "КАМАЗ" из-за санкций без возможности восстановления, сообщает пресс-служба компании."К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы", - говорится в сообщении.Пресс-служба "КАМАЗа" подчеркивает, что компания остается на связи в остальных официальных аккаунтах в Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Rutube, TikTok.В начале августа госкорпорация "Ростех" получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций. В портфель госкорпорации, в том числе, входят "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.
https://ria.ru/20220816/posolstvo-1810110404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, youtube, камаз (завод), россия, интернет, происшествия
Технологии, YouTube, КамАЗ (завод), Россия, Интернет, Происшествия
13:47 24.08.2022 (обновлено: 14:13 24.08.2022)
YouTube заблокировал аккаунт "КАМАЗа"
YouTube заблокировал без возможности восстановления аккаунт "КАМАЗа" из-за санкций