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Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве - РИА Новости, 24.08.2022
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Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве
Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве - РИА Новости, 24.08.2022
Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область РФ станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:31
2022-08-24T15:02
калининград
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область РФ станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии."Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область - уязвимой частью России. То есть, ситуация в корне изменится. И я думаю, это важный месседж для России", - приводит слова Анушаускаса издание "Укринформ".Власти Польши неоднократно заявляли, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения считают гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в Североатлантический альянс. По данным на 23 августа, заявки ратифицировали 23 страны из 30. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220823/nato-1811506487.html
https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html
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калининград, нато, литва, финляндия, швеция, польша, россия, украина
Калининград, НАТО, Литва, Финляндия, Швеция, Польша, Россия, Украина
14:31 24.08.2022 (обновлено: 15:02 24.08.2022)
 
Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве

В Литве заявили, что Калининград станет уязвимым в случае вступления Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область РФ станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
"Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область - уязвимой частью России. То есть, ситуация в корне изменится. И я думаю, это важный месседж для России", - приводит слова Анушаускаса издание "Укринформ".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:51
В Финляндии оппозиция предложила создать в стране базу НАТО
Власти Польши неоднократно заявляли, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения считают гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в Североатлантический альянс. По данным на 23 августа, заявки ратифицировали 23 страны из 30. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 23:56
Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции
 
КалининградНАТОЛитваФинляндияШвецияПольшаРоссияУкраина
 
 
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