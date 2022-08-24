https://ria.ru/20220824/kaliningrad-1811819051.html

Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве

Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве - РИА Новости, 24.08.2022

Калининградская область станет уязвимее из-за НАТО, заявили в Литве

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область РФ станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:31

2022-08-24T14:31

2022-08-24T15:02

калининград

нато

литва

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украина

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Калининградская область РФ станет уязвимой в случае вступления в НАТО Швеции и Финляндии."Если в конце года членами НАТО станут Финляндия и Швеция, то уже не Сувалкский коридор можно считать узким местом стран НАТО, а всю Калининградскую область - уязвимой частью России. То есть, ситуация в корне изменится. И я думаю, это важный месседж для России", - приводит слова Анушаускаса издание "Укринформ".Власти Польши неоднократно заявляли, что самым уязвимым направлением с военной точки зрения считают гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас страны находятся в процессе ратификации своих заявок на вступление в Североатлантический альянс. По данным на 23 августа, заявки ратифицировали 23 страны из 30. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220823/nato-1811506487.html

https://ria.ru/20220818/nato-1810620977.html

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калининград, нато, литва, финляндия, швеция, польша, россия, украина