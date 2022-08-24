https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html

Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo

Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo - РИА Новости, 24.08.2022

Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo

Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:35

2022-08-24T14:35

2022-08-24T14:54

экономика

испания

министерство сельского хозяйства испании

nielsen

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo."Текущая ситуация, когда инфляция в июле уже превысила 10%, подталкивает испанцев к возобновлению привычки экономить в супермаркетах", - говорится в сообщении.Как сообщает издание, собственные марки торговых сетей, которые ассоциируются с экономией и временами кризиса, набирают все большую популярность, и теперь на них приходится половина расходов на продукты питания, что, по мнению газеты, является историческим соотношением. Кроме того, как отмечается, в Испании наблюдается падение продаж некоторых основных продуктов питания, прежде всего тех, которые не относятся к товарам первой необходимости.Сообщается, что объем продаж продукции торговых марок сетей супермаркетов и гипермаркетов, которая обычно считается более дешевой, чем марки крупных производителей, с начала года начал увеличиваться. Как сообщает Mundo, по последним данным консалтинговой компании Nielsen, в июне продажи выросли на 2%, и теперь на частные марки приходится 41,8% от общего объема продаж товаров широкого потребления. Как уточняет издание, к товарам широкого потребления относятся продукты питания, напитки, аптечные и парфюмерные товары, которые можно купить в супермаркетах, гипермаркетах и обычных магазинах.Как пишет Mundo, только продажи продуктов питания сетевых марок выросли на 2,5%, и на них теперь приходится половина потребительской корзины - 49,4%, по сравнению с 50,6% товаров от крупных производителей. Расходы на продукцию под брендами торговых сетей растут на 17,1% по сравнению с 7,9% на продукцию крупных производителей, которая, как правило, считается более дорогой.Согласно данным министерства сельского хозяйства Испании, в июне покупки продуктов питания снизились на 8,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как пишет издание, потребление картофеля снизилось на 13%, свежей рыбы - на 17,8%, мяса - на 13,2%, оливкового масла - на 13,8%.

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

https://ria.ru/20220816/morozhenoe-1809972524.html

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экономика, испания, министерство сельского хозяйства испании, nielsen