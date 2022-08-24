14:35 24.08.2022 (обновлено: 14:54 24.08.2022)
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
Mundo: испанцы из-за инфляции покупают меньше продуктов и выбирают товары сетевых марок
Покупатели в магазине
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo.
"Текущая ситуация, когда инфляция в июле уже превысила 10%, подталкивает испанцев к возобновлению привычки экономить в супермаркетах", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, собственные марки торговых сетей, которые ассоциируются с экономией и временами кризиса, набирают все большую популярность, и теперь на них приходится половина расходов на продукты питания, что, по мнению газеты, является историческим соотношением. Кроме того, как отмечается, в Испании наблюдается падение продаж некоторых основных продуктов питания, прежде всего тех, которые не относятся к товарам первой необходимости.
Сообщается, что объем продаж продукции торговых марок сетей супермаркетов и гипермаркетов, которая обычно считается более дешевой, чем марки крупных производителей, с начала года начал увеличиваться. Как сообщает Mundo, по последним данным консалтинговой компании Nielsen, в июне продажи выросли на 2%, и теперь на частные марки приходится 41,8% от общего объема продаж товаров широкого потребления. Как уточняет издание, к товарам широкого потребления относятся продукты питания, напитки, аптечные и парфюмерные товары, которые можно купить в супермаркетах, гипермаркетах и обычных магазинах.
Как пишет Mundo, только продажи продуктов питания сетевых марок выросли на 2,5%, и на них теперь приходится половина потребительской корзины - 49,4%, по сравнению с 50,6% товаров от крупных производителей. Расходы на продукцию под брендами торговых сетей растут на 17,1% по сравнению с 7,9% на продукцию крупных производителей, которая, как правило, считается более дорогой.
Согласно данным министерства сельского хозяйства Испании, в июне покупки продуктов питания снизились на 8,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как пишет издание, потребление картофеля снизилось на 13%, свежей рыбы - на 17,8%, мяса - на 13,2%, оливкового масла - на 13,8%.