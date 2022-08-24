Рейтинг@Mail.ru
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/ispaniya-1811832142.html
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo - РИА Новости, 24.08.2022
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo
Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:35
2022-08-24T14:54
экономика
испания
министерство сельского хозяйства испании
nielsen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663227_0:79:2691:1594_1920x0_80_0_0_f743cf1874d7f796a8e9193615268b50.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo."Текущая ситуация, когда инфляция в июле уже превысила 10%, подталкивает испанцев к возобновлению привычки экономить в супермаркетах", - говорится в сообщении.Как сообщает издание, собственные марки торговых сетей, которые ассоциируются с экономией и временами кризиса, набирают все большую популярность, и теперь на них приходится половина расходов на продукты питания, что, по мнению газеты, является историческим соотношением. Кроме того, как отмечается, в Испании наблюдается падение продаж некоторых основных продуктов питания, прежде всего тех, которые не относятся к товарам первой необходимости.Сообщается, что объем продаж продукции торговых марок сетей супермаркетов и гипермаркетов, которая обычно считается более дешевой, чем марки крупных производителей, с начала года начал увеличиваться. Как сообщает Mundo, по последним данным консалтинговой компании Nielsen, в июне продажи выросли на 2%, и теперь на частные марки приходится 41,8% от общего объема продаж товаров широкого потребления. Как уточняет издание, к товарам широкого потребления относятся продукты питания, напитки, аптечные и парфюмерные товары, которые можно купить в супермаркетах, гипермаркетах и обычных магазинах.Как пишет Mundo, только продажи продуктов питания сетевых марок выросли на 2,5%, и на них теперь приходится половина потребительской корзины - 49,4%, по сравнению с 50,6% товаров от крупных производителей. Расходы на продукцию под брендами торговых сетей растут на 17,1% по сравнению с 7,9% на продукцию крупных производителей, которая, как правило, считается более дорогой.Согласно данным министерства сельского хозяйства Испании, в июне покупки продуктов питания снизились на 8,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как пишет издание, потребление картофеля снизилось на 13%, свежей рыбы - на 17,8%, мяса - на 13,2%, оливкового масла - на 13,8%.
https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html
https://ria.ru/20220816/morozhenoe-1809972524.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788663227_0:19:2691:2038_1920x0_80_0_0_2cc4d6ca5134f1c608230c8fa10948cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, испания, министерство сельского хозяйства испании, nielsen
Экономика, Испания, Министерство сельского хозяйства Испании, Nielsen
14:35 24.08.2022 (обновлено: 14:54 24.08.2022)
 
Подскочившая инфляция заставила испанцев экономить на еде, пишет Mundo

Mundo: испанцы из-за инфляции покупают меньше продуктов и выбирают товары сетевых марок

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Покупатели в магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Испанцы на фоне роста инфляции начали покупать меньше основных продуктов питания и чаще выбирают товары собственных марок торговых сетей, сообщает газета Mundo.
"Текущая ситуация, когда инфляция в июле уже превысила 10%, подталкивает испанцев к возобновлению привычки экономить в супермаркетах", - говорится в сообщении.
Пустые полки в супермаркете в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:00
"Без надежд на лучшее". Европа погружается в продуктовый и энергокризис
Как сообщает издание, собственные марки торговых сетей, которые ассоциируются с экономией и временами кризиса, набирают все большую популярность, и теперь на них приходится половина расходов на продукты питания, что, по мнению газеты, является историческим соотношением. Кроме того, как отмечается, в Испании наблюдается падение продаж некоторых основных продуктов питания, прежде всего тех, которые не относятся к товарам первой необходимости.
Сообщается, что объем продаж продукции торговых марок сетей супермаркетов и гипермаркетов, которая обычно считается более дешевой, чем марки крупных производителей, с начала года начал увеличиваться. Как сообщает Mundo, по последним данным консалтинговой компании Nielsen, в июне продажи выросли на 2%, и теперь на частные марки приходится 41,8% от общего объема продаж товаров широкого потребления. Как уточняет издание, к товарам широкого потребления относятся продукты питания, напитки, аптечные и парфюмерные товары, которые можно купить в супермаркетах, гипермаркетах и обычных магазинах.
Как пишет Mundo, только продажи продуктов питания сетевых марок выросли на 2,5%, и на них теперь приходится половина потребительской корзины - 49,4%, по сравнению с 50,6% товаров от крупных производителей. Расходы на продукцию под брендами торговых сетей растут на 17,1% по сравнению с 7,9% на продукцию крупных производителей, которая, как правило, считается более дорогой.
Согласно данным министерства сельского хозяйства Испании, в июне покупки продуктов питания снизились на 8,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Как пишет издание, потребление картофеля снизилось на 13%, свежей рыбы - на 17,8%, мяса - на 13,2%, оливкового масла - на 13,8%.
Мороженое - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:01
В Испании мороженое подорожало из-за цен на ингредиенты, сообщили СМИ
 
ЭкономикаИспанияМинистерство сельского хозяйства ИспанииNielsen
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала