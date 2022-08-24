13:48 24.08.2022 (обновлено: 13:51 24.08.2022)
В России подешевели iPhone
iPhone, ввезенные по параллельному импорту, подешевели на 30%
Смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия.
Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на один Тб стал доступен по цене в 179 990 тысяч рублей, вместо 245 990 тысяч рублей в июле, говорится в статье.
Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на один Тб стал доступен по цене в 179 990 тысяч рублей, вместо 245 990 тысяч рублей в июле, говорится в статье.
По словам собеседников издания, падение цен связано с укреплением курса рубля, грядущей презентацией и тенденцией к снижению интереса российских пользователей к товарам компании Apple из-за введенных санкций.
"Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Дарью Колесникову.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а в продажу телефон поступит 16 сентября.
"Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Дарью Колесникову.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а в продажу телефон поступит 16 сентября.
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