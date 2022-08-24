https://ria.ru/20220824/iphone-1811817152.html

В России подешевели iPhone

В России подешевели iPhone - РИА Новости, 24.08.2022

В России подешевели iPhone

Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия. Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:48

2022-08-24T13:48

2022-08-24T13:51

технологии

экономика

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия. Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на один Тб стал доступен по цене в 179 990 тысяч рублей, вместо 245 990 тысяч рублей в июле, говорится в статье. По словам собеседников издания, падение цен связано с укреплением курса рубля, грядущей презентацией и тенденцией к снижению интереса российских пользователей к товарам компании Apple из-за введенных санкций. "Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Дарью Колесникову.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а в продажу телефон поступит 16 сентября.

https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html

https://ria.ru/20220719/iphone-1803421657.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, экономика, россия