Рейтинг@Mail.ru
В России подешевели iPhone - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/iphone-1811817152.html
В России подешевели iPhone
В России подешевели iPhone - РИА Новости, 24.08.2022
В России подешевели iPhone
Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия. Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:48
2022-08-24T13:51
технологии
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия. Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на один Тб стал доступен по цене в 179 990 тысяч рублей, вместо 245 990 тысяч рублей в июле, говорится в статье. По словам собеседников издания, падение цен связано с укреплением курса рубля, грядущей презентацией и тенденцией к снижению интереса российских пользователей к товарам компании Apple из-за введенных санкций. "Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Дарью Колесникову.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а в продажу телефон поступит 16 сентября.
https://ria.ru/20220706/apple-1800641474.html
https://ria.ru/20220719/iphone-1803421657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_720bd137cca6865ccba57db850d9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, экономика, россия
Технологии, Экономика, Россия
13:48 24.08.2022 (обновлено: 13:51 24.08.2022)
 
В России подешевели iPhone

iPhone, ввезенные по параллельному импорту, подешевели на 30%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Смартфон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ввезенные в Россию по параллельному импорту iPhone за последний месяц подешевели на 30%, пишут Известия.

Так, iPhone 13 Pro Max в начальной комплектации на 128 Гб с начала августа подешевел почти на 20 тысяч рублей, а в максимальной конфигурации на один Тб стал доступен по цене в 179 990 тысяч рублей, вместо 245 990 тысяч рублей в июле, говорится в статье.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 12:18Наука
Apple пойдет на непопулярные меры в новом iPhone 14
По словам собеседников издания, падение цен связано с укреплением курса рубля, грядущей презентацией и тенденцией к снижению интереса российских пользователей к товарам компании Apple из-за введенных санкций.

"Кроме того, снижению цен поспособствовало построение новых логистических цепочек", — пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Дарью Колесникову.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а в продажу телефон поступит 16 сентября.
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
19 июля, 12:38Наука
В новом iPhone не будет SIM-карты
 
ТехнологииЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала