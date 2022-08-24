https://ria.ru/20220824/inflyatsiya-1811942575.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 24.08.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:41

2022-08-24T19:41

2022-08-24T19:41

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как сообщил в среду Росстат, недельная дефляция в РФ с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,56%."В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 14,6% год к году (на 15 августа: 14,87% в годовом выражении)", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, на прошедшей неделе снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка."Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (-0,34%) при увеличении темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. На непродовольственные товары цены снизились на 0,04%. В сегменте туристических и регулируемых услуг снижение цен продолжилось (-0,06% после -0,19%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов", - пояснили авторы обзора.

https://ria.ru/20220823/inflyatsiya-1811488649.html

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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)