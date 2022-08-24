https://ria.ru/20220824/gorka-1811712387.html
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена - РИА Новости, 24.08.2022
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена
Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:01
2022-08-24T00:01
2022-08-24T00:05
происшествия
дети
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МОСКВА 23 авг – РИА Новости. Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова.Во вторник прокуратура сообщила, что в Деденево Дмитровского городского округа на детской площадке на 10-летнего мальчика упала конструкция горки, ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"."Горка была не закреплена в бетон по стандартам", – написала Мишонова в своем канале в Telegram.Детский омбудсмен добавила, что разговаривала с мамой мальчика и принесла ей извинения. "Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе", – написала Мишонова.По ее словам, мать погибшего ребенка просит об одном: "чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".
https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, дети
00:01 24.08.2022 (обновлено: 00:05 24.08.2022)
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена
Омбудсмен Мишонова: горка в Подмосковье, на которой погиб ребенок, не была закреплена
МОСКВА 23 авг – РИА Новости.
Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила
уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова.
Во вторник прокуратура сообщила, что в Деденево Дмитровского городского округа на детской площадке на 10-летнего мальчика упала конструкция горки, ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
"Горка была не закреплена в бетон по стандартам", – написала Мишонова в своем канале в Telegram.
Детский омбудсмен добавила, что разговаривала с мамой мальчика и принесла ей извинения. "Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе", – написала Мишонова.
По ее словам, мать погибшего ребенка просит об одном: "чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".