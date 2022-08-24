https://ria.ru/20220824/gorka-1811712387.html

Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена

Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена - РИА Новости, 24.08.2022

Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена

Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T00:01

2022-08-24T00:01

2022-08-24T00:05

происшествия

дети

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МОСКВА 23 авг – РИА Новости. Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова.Во вторник прокуратура сообщила, что в Деденево Дмитровского городского округа на детской площадке на 10-летнего мальчика упала конструкция горки, ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"."Горка была не закреплена в бетон по стандартам", – написала Мишонова в своем канале в Telegram.Детский омбудсмен добавила, что разговаривала с мамой мальчика и принесла ей извинения. "Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе", – написала Мишонова.По ее словам, мать погибшего ребенка просит об одном: "чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".

https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дети