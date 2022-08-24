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Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена - РИА Новости, 24.08.2022
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Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена - РИА Новости, 24.08.2022
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена
Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:01
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происшествия
дети
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МОСКВА 23 авг – РИА Новости. Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова.Во вторник прокуратура сообщила, что в Деденево Дмитровского городского округа на детской площадке на 10-летнего мальчика упала конструкция горки, ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"."Горка была не закреплена в бетон по стандартам", – написала Мишонова в своем канале в Telegram.Детский омбудсмен добавила, что разговаривала с мамой мальчика и принесла ей извинения. "Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе", – написала Мишонова.По ее словам, мать погибшего ребенка просит об одном: "чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".
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происшествия, дети
Происшествия, Дети
00:01 24.08.2022 (обновлено: 00:05 24.08.2022)
 
Детский омбудсмен: горка в МО, на которой погиб ребенок, не была закреплена

Омбудсмен Мишонова: горка в Подмосковье, на которой погиб ребенок, не была закреплена

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 23 авг – РИА Новости. Горка, убившая мальчика на детской площадке в подмосковном поселке Деденево, не была закреплена в бетон по стандартам, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксении Мишонова.
Во вторник прокуратура сообщила, что в Деденево Дмитровского городского округа на детской площадке на 10-летнего мальчика упала конструкция горки, ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
"Горка была не закреплена в бетон по стандартам", – написала Мишонова в своем канале в Telegram.
Детский омбудсмен добавила, что разговаривала с мамой мальчика и принесла ей извинения. "Она в тяжелом состоянии, плачет. Мы плакали с ней вместе", – написала Мишонова.
По ее словам, мать погибшего ребенка просит об одном: "чтобы был найден и наказан человек, отвечающий за безопасность этой площади, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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