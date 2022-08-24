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На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 24.08.2022
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На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение
На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 24.08.2022
На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:32
2022-08-24T20:34
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в среду сообщалось, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек. В 18.33 пожар локализован. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре.
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москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
20:32 24.08.2022 (обновлено: 20:34 24.08.2022)
 
На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение

На складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать открытое горение

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожар на складе в Сигнальном проезде в Москве
Пожар на складе в Сигнальном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пожар на складе в Сигнальном проезде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в среду сообщалось, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек. В 18.33 пожар локализован. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре.
Сотрудник МЧС тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 20:23
В Геленджике ликвидировали лесной пожар
 
МоскваПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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