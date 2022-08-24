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На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение

На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 24.08.2022

На складе на северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:32

2022-08-24T20:32

2022-08-24T20:34

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в среду сообщалось, что на складе на северо-востоке Москвы произошел пожар. По последним данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, борьбу с огнем ведут более 150 человек. В 18.33 пожар локализован. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре.

https://ria.ru/20220824/pozhar-1811949512.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)