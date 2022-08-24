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В Херсонской области отразили украинскую атаку из HIMARS на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/ges-1811917643.html
В Херсонской области отразили украинскую атаку из HIMARS на Каховскую ГЭС
В Херсонской области отразили украинскую атаку из HIMARS на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 24.08.2022
В Херсонской области отразили украинскую атаку из HIMARS на Каховскую ГЭС
Российские силы ПВО отразили ракетную атаку украинских РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:03
2022-08-24T19:49
в мире
рсзо himars
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
украина
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО отразили ракетную атаку украинских РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ранее сообщалось, что украинские войска наносят артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Объявлена воздушная тревога."Ракетная атака на ГЭС отражена. Всего выпущено более десяти ракет. Большинство было сбито. Есть незначительное количество попаданий в районе гидроэлектростанции", — сказал РИА Новости Леонтьев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220824/gorskoe-1811873971.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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В мире, РСЗО HIMARS, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Каховская ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
18:03 24.08.2022 (обновлено: 19:49 24.08.2022)
 
В Херсонской области отразили украинскую атаку из HIMARS на Каховскую ГЭС

В Херсонской области отразили украинскую атаку из РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские силы ПВО отразили ракетную атаку украинских РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Ранее сообщалось, что украинские войска наносят артиллерийские удары по Каховской ГЭС. Объявлена воздушная тревога.
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"Ракетная атака на ГЭС отражена. Всего выпущено более десяти ракет. Большинство было сбито. Есть незначительное количество попаданий в районе гидроэлектростанции", — сказал РИА Новости Леонтьев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРСЗО HIMARSХерсонская областьХерсонУкраинаРоссияВооруженные силы РФКаховская ГЭССитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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