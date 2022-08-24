https://ria.ru/20220824/ges-1811850529.html

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС - РИА Новости, 24.08.2022

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:27

2022-08-24T15:27

2022-08-24T17:03

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каховская гэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС", — сказал он.По его словам, воздушная тревога продолжается, информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.ВСУ постоянно обстреливают Новую Каховку, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар они нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди, не менее 400 жилых домов получили повреждения.Помимо этого, целью ракетных ударов часто становится мост по дамбе Каховской ГЭС. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение с Херсоном через Днепр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220823/donetsk-1811520329.html

https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , каховская гэс, вооруженные силы украины