Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/ges-1811850529.html
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС
Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:27
2022-08-24T17:03
в мире
херсонская область
каховская гэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807032678_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_fe4af42b8a53e362aed9a29dc44e6bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС", — сказал он.По его словам, воздушная тревога продолжается, информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.ВСУ постоянно обстреливают Новую Каховку, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар они нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди, не менее 400 жилых домов получили повреждения.Помимо этого, целью ракетных ударов часто становится мост по дамбе Каховской ГЭС. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение с Херсоном через Днепр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220823/donetsk-1811520329.html
https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807032678_8:0:1096:816_1920x0_80_0_0_7827e9b4a528fd5300254eaca4142a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , каховская гэс, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Каховская ГЭС, Вооруженные силы Украины
15:27 24.08.2022 (обновлено: 17:03 24.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС

Украинские войска нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Украинская армия в очередной раз нанесла удары по Каховской ГЭС, заявил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС", — сказал он.
По его словам, воздушная тревога продолжается, информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет.
ВСУ постоянно обстреливают Новую Каховку, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар они нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди, не менее 400 жилых домов получили повреждения.
Здание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:33
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые
Помимо этого, целью ракетных ударов часто становится мост по дамбе Каховской ГЭС. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение с Херсоном через Днепр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 17:05
Обстрелы Каховской ГЭС грозят ядерной катастрофой, заявили на станции
 
В миреХерсонская областьКаховская ГЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала