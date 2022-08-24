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Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.08.2022
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Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.08.2022
Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:46
2022-08-24T21:35
природный газ
в мире
газпром
экономика
северный поток
европа
цены
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись близко к уровню вторника и даже переходили к снижению. Однако во второй половине дня цены начали ускорять темпы роста. Пока максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%). По состоянию на 18:43 мск цены находятся чуть выше 3100 долларов, растут примерно на 11%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.К закрытию торгов стоимость топлива опустилась до отметки 3008 долларов.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд: 3892 доллара за тысячу кубов.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html
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природный газ, в мире, газпром, экономика, северный поток, европа, цены
Природный газ, В мире, Газпром, Экономика, Северный поток, Европа, Цены
18:46 24.08.2022 (обновлено: 21:35 24.08.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе на закрытии торгов превысили 3100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-Европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-Европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-Европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги открылись близко к уровню вторника и даже переходили к снижению. Однако во второй половине дня цены начали ускорять темпы роста. Пока максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%). По состоянию на 18:43 мск цены находятся чуть выше 3100 долларов, растут примерно на 11%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.
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Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд: 3892 доллара за тысячу кубов.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
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