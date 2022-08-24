https://ria.ru/20220824/gaz-1811929754.html

Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.08.2022

Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:46

2022-08-24T18:46

2022-08-24T21:35

природный газ

в мире

газпром

экономика

северный поток

европа

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_0:99:3140:1865_1920x0_80_0_0_02d68271e7f24f7f08bf3c309e897f66.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги открылись близко к уровню вторника и даже переходили к снижению. Однако во второй половине дня цены начали ускорять темпы роста. Пока максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%). По состоянию на 18:43 мск цены находятся чуть выше 3100 долларов, растут примерно на 11%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.К закрытию торгов стоимость топлива опустилась до отметки 3008 долларов.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд: 3892 доллара за тысячу кубов.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. На ситуацию влияет и установившаяся в регионе жара, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html

https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, газпром, экономика, северный поток, европа, цены