18:46 24.08.2022 (обновлено: 21:35 24.08.2022)
Цены на газ в Европе превысили 3100 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе на закрытии торгов превысили 3100 долларов за тысячу кубометров
Центрально-Европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги открылись близко к уровню вторника и даже переходили к снижению. Однако во второй половине дня цены начали ускорять темпы роста. Пока максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%). По состоянию на 18:43 мск цены находятся чуть выше 3100 долларов, растут примерно на 11%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2754,1 доллара.
К закрытию торгов стоимость топлива опустилась до отметки 3008 долларов.
Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Европейский газовый рынок переживает значительные колебания уже больше года. Эксперты связывали рост цен с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Кроме того, после начала военной спецоперации на Украине значительно снизился экспорт российского газа: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно уменьшились, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд: 3892 доллара за тысячу кубов.