https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html

В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой

В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой - РИА Новости, 24.08.2022

В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой

Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:32

2022-08-24T18:32

2022-08-24T18:32

владимир путин

швейцария

россия

украина

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ЖЕНЕВА, 24 авг - РИА Новости. Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны.Ведомство уточняет, что поскольку домашние хозяйства потребляют 40% природного газа в Швейцарии, важно привлечь их к этим мерам. По мнению властей, экономия газа зависит от температуры в помещении."Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)", - добавляет Федеральный совет.Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии.Ранее швейцарская газовая промышленность достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии зимы.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220820/podorozhanie-1811025345.html

швейцария

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, швейцария, россия, украина