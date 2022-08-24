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В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой - РИА Новости, 24.08.2022
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В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой
В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой - РИА Новости, 24.08.2022
В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой
Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:32
2022-08-24T18:32
владимир путин
швейцария
россия
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ЖЕНЕВА, 24 авг - РИА Новости. Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны.Ведомство уточняет, что поскольку домашние хозяйства потребляют 40% природного газа в Швейцарии, важно привлечь их к этим мерам. По мнению властей, экономия газа зависит от температуры в помещении."Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)", - добавляет Федеральный совет.Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии.Ранее швейцарская газовая промышленность достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии зимы.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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владимир путин, швейцария, россия, украина
Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина
18:32 24.08.2022
 
В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой

Власти Швейцарии могут запретить использовать зимой газ для отдыха или занятий спортом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 24 авг - РИА Новости. Швейцарские власти могут запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Использование газа в спортивных, развлекательных или оздоровительных целях, а также, например, использование газовых обогревателей на террасах, может быть запрещено", - говорится в документе.
Ведомство уточняет, что поскольку домашние хозяйства потребляют 40% природного газа в Швейцарии, важно привлечь их к этим мерам. По мнению властей, экономия газа зависит от температуры в помещении.
"Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)", - добавляет Федеральный совет.
Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в Швейцарии.
Ранее швейцарская газовая промышленность достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии зимы.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Женева - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов
 
Владимир ПутинШвейцарияРоссияУкраина
 
 
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