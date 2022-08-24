https://ria.ru/20220824/gaz-1811738832.html

Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.08.2022

Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:44

2022-08-24T09:44

2022-08-24T09:44

экономика

европа

газпром

северный поток

природный газ

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2795,6 доллара (+1,5%). По состоянию на 9.12 мск цены растут на 3%, составляя 2836,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2754,1 доллара.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811479679.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, газпром, северный поток, природный газ