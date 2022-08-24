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Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.08.2022
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Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.08.2022
Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:44
2022-08-24T09:44
экономика
европа
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2795,6 доллара (+1,5%). По состоянию на 9.12 мск цены растут на 3%, составляя 2836,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2754,1 доллара.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
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экономика, европа, газпром, северный поток, природный газ
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, Природный газ
09:44 24.08.2022
 
Цены на газ в Европе выросли до 2800 долларов за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе выросли на три процента, до 2800 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в среду близки к 2800 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2795,6 доллара (+1,5%). По состоянию на 9.12 мск цены растут на 3%, составляя 2836,7 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2754,1 доллара.
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Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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