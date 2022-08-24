https://ria.ru/20220824/gar-1811954935.html

В Москву в выходные вернутся гарь и дым, предупредили синоптики

В Москву в выходные вернутся гарь и дым, предупредили синоптики - РИА Новости, 24.08.2022

В Москву в выходные вернутся гарь и дым, предупредили синоптики

В выходные ветер в Москве сменится на восточный и юго-восточный и вернет дым и запах гари в столицу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:58

2022-08-24T20:58

2022-08-24T21:39

москва

московская область (подмосковье)

рязанская область

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В выходные ветер в Москве сменится на восточный и юго-восточный и вернет дым и запах гари в столицу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.В Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах во многих районах уже не ощущается. Как передают корреспонденты РИА Новости, относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На северо-востоке и юго-западе запах гари все еще остается. На востоке и юге столицы смог отсутствует полностью."В нижних слоях атмосферы начинают преобладать южные ветры, и сегодня ситуация гораздо лучше. Подтверждается это спутниковыми снимками, на которых видно, как дым от пожаров в Рязанской области уходит вдоль восточных границ Московской области. В ближайшие два дня, то есть в четверг и пятницу, ветер будет в этой части нашей страны тоже южный, так что вероятность того, что в эти два дня дым от пожаров придет в столицу, невелика", — сообщил Леус.Синоптик отметил, что в будущем ситуация может измениться — ветер вновь в приземном слое разворачивается на восточный и юго-восточный румбы, становится более сильным, и если к этому времени с пожарами не справятся, то дым от пожаров вернется в город.В Рязанской области с понедельника действует режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей деревни Ольгино и поселка Голованово.С огнем борется масштабная группировка, в которую входят более девяти тысяч человек и около 1700 единиц техники. Ее усилили пожарными из Москвы и авиацией.На прошлой неделе дым от пожаров дошел до столицы, где и сейчас сохраняется запах гари. Как заверили в Роспотребнадзоре, для здоровья людей это не опасно.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html

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