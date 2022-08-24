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Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных - РИА Новости, 24.08.2022
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Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных
Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных - РИА Новости, 24.08.2022
Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных
Главы МИД и минобороны стран-членов Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Праге 29–31 августа поддержку Украины и введение новых ограничений... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:19
2022-08-24T18:36
в мире
россия
евросоюз
украина
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран-членов Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Праге 29–31 августа поддержку Украины и введение новых ограничений против России, на повестке дня, в том числе, вопросы выдачи виз гражданам России, а также создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы обсудим это на следующей неделе в Праге, в том числе выдачу виз гражданам России, а также возможную тренировочную миссию для украинских военных", - указал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
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в мире, россия, евросоюз, украина, жозеп боррель
В мире, Россия, Евросоюз, Украина, Жозеп Боррель
18:19 24.08.2022 (обновлено: 18:36 24.08.2022)
 
Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных

Главы МИД и Минобороны ЕС обсудят визы для граждан России и обучение украинских военных

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран-членов Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Праге 29–31 августа поддержку Украины и введение новых ограничений против России, на повестке дня, в том числе, вопросы выдачи виз гражданам России, а также создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы обсудим это на следующей неделе в Праге, в том числе выдачу виз гражданам России, а также возможную тренировочную миссию для украинских военных", - указал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 15:06
В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ
 
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