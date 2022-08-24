https://ria.ru/20220824/evrosoyuz-1811922164.html

Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных

Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных - РИА Новости, 24.08.2022

Страны ЕС обсудят выдачу виз гражданам России и обучение украинских военных

Главы МИД и минобороны стран-членов Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Праге 29–31 августа поддержку Украины и введение новых ограничений... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:19

2022-08-24T18:19

2022-08-24T18:36

в мире

россия

евросоюз

украина

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Главы МИД и минобороны стран-членов Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Праге 29–31 августа поддержку Украины и введение новых ограничений против России, на повестке дня, в том числе, вопросы выдачи виз гражданам России, а также создание тренировочной миссии ЕС для подготовки украинских военных, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы обсудим это на следующей неделе в Праге, в том числе выдачу виз гражданам России, а также возможную тренировочную миссию для украинских военных", - указал он в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

https://ria.ru/20220822/vsu-1811323760.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, жозеп боррель