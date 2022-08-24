https://ria.ru/20220824/evro-1811713308.html

Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро

Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро - РИА Новости, 24.08.2022

Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро

Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T01:15

2022-08-24T01:15

2022-08-24T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

европа

евросоюз

николай кузнецов

государственный университет управления

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны. На первый взгляд, это евро, но его возвышению мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы. Об этом рассказал "Прайму" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.По словам эксперта, Европа сегодня переживает серьезный кризис, продемонстрировавший нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость, а также существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участниц ЕС. Эти проблемы, отметил Кузнецов, привели к падению евро, затормаживанию использования валюты в мировой финансовой системе. Кроме того, страны Евросоюза сами начали "терять веру" в евро, подчеркнул собеседник агентства.В этих условиях международный капитал стремится в более “тихую гавань”, предпочитая расчеты и накопления в других валютах. В итоге доля расчетов в евро сократилась до 36,6 процента — минимального показателя за последний год, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220820/dollar-1810898009.html

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экономика, европа, евросоюз, николай кузнецов, государственный университет управления