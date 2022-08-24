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Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро - РИА Новости, 24.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220824/evro-1811713308.html
Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро
Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро - РИА Новости, 24.08.2022
Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро
Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:15
2022-08-24T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европа
евросоюз
николай кузнецов
государственный университет управления
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны. На первый взгляд, это евро, но его возвышению мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы. Об этом рассказал "Прайму" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.По словам эксперта, Европа сегодня переживает серьезный кризис, продемонстрировавший нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость, а также существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участниц ЕС. Эти проблемы, отметил Кузнецов, привели к падению евро, затормаживанию использования валюты в мировой финансовой системе. Кроме того, страны Евросоюза сами начали "терять веру" в евро, подчеркнул собеседник агентства.В этих условиях международный капитал стремится в более “тихую гавань”, предпочитая расчеты и накопления в других валютах. В итоге доля расчетов в евро сократилась до 36,6 процента — минимального показателя за последний год, подытожил эксперт.
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экономика, европа, евросоюз, николай кузнецов, государственный университет управления
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Европа, Евросоюз, Николай Кузнецов, Государственный университет управления
01:15 24.08.2022
 
Эксперт рассказал, как Европа сама вырыла могилу евро

Эксперт Кузнецов заявил о созданных самим ЕС проблемах для курса евро

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ситуация с заморозкой российских золотовалютных резервов поставила под сомнение доверие к доллару во всем мире, заменить его сможет только валюта мощной страны. На первый взгляд, это евро, но его возвышению мешают созданные самим же Евросоюзом проблемы. Об этом рассказал "Прайму" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
По словам эксперта, Европа сегодня переживает серьезный кризис, продемонстрировавший нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость, а также существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участниц ЕС. Эти проблемы, отметил Кузнецов, привели к падению евро, затормаживанию использования валюты в мировой финансовой системе. Кроме того, страны Евросоюза сами начали "терять веру" в евро, подчеркнул собеседник агентства.

"Можно сказать, что был неожиданно приподнят ковер, под который нерадивая европейская хозяйка десятилетиями заметала мусор, предпочитая его не замечать", — добавил Кузнецов.

В этих условиях международный капитал стремится в более “тихую гавань”, предпочитая расчеты и накопления в других валютах. В итоге доля расчетов в евро сократилась до 36,6 процента — минимального показателя за последний год, подытожил эксперт.
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Россиянам объяснили, по какому принципу нужно избавляться от доллара
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвропаЕвросоюзНиколай КузнецовГосударственный университет управления
 
 
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