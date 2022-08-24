https://ria.ru/20220824/energiya-1811820422.html

Великобритания в июне впервые осталась без энергоносителей из России

Великобритания в июне впервые осталась без энергоносителей из России - РИА Новости, 24.08.2022

Великобритания в июне впервые осталась без энергоносителей из России

Великобритания в июне осталась полностью без российских энергоносителей из-за введенных ею санкций на импорт и экспорт продукции, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:01

2022-08-24T14:01

2022-08-24T14:12

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великобритания

экономика

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Великобритания в июне осталась полностью без российских энергоносителей из-за введенных ею санкций на импорт и экспорт продукции, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Бюро национальной статистики Британии (ONS).Впервые за все время наблюдения - с января 1997 года - импорт всех видов топлива из России упал до нуля притом, что среднемесячный показатель за 12 месяцев до февраля 2022 года составлял 499 миллионов фунтов стерлингов, говорится в документе.Россия была одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Великобританию в 2021 году - ее доля в импорте составляла более 24%, а по нефти и газу была на уровне около 6% и 5% соответственно. В июне же 2022 года из-за антироссийских санкций импорт нефтепродуктов, нефти, газа, угля, в том числе прессованного, а также кокса из России полностью отсутствовал.Помимо этого в июне на 99,9% упал импорт в Британию товаров из России, не относящихся к определенной категории, таких как почтовые посылки, монеты и, что более важно, драгоценные металлы и немонетарное золото, отмечает ONS. Импорт материалов из России снизился в июне на 90,1%, в частности цветных металлов – на 94,7%, железа и стали – на 88,6%. Однако из общих показателей импорта следует, что Великобритания начала поставлять часть этих товаров из других стран, говорится в пресс-релизе.Общий объем импорта из России упал до рекордно низких значений с начала наблюдений в 1997 году. В июне 2022 года он составил 33 миллиона фунтов стерлингов, что на 96,6% ниже, чем среднемесячный показатель до начала специальной военной операции, сказано на сайте.Экспорт товаров в Россию также пострадал в результате санкций. Его объем в июне 2022 года составил 83 миллиона фунтов, немного превысив данные предыдущего месяца, но оставшись рекордно низким. В июне экспорт снизился на 66,9% (168 миллионов фунтов) по сравнению со среднемесячным показателем за 12 месяцев до февраля 2022 года, сообщило ONS. В частности экспорт из Британии в Россию механических генераторов энергии снизился на 100%, машинного и транспортного оборудования - на 91,3%, экспорт различной готовой продукции – на 87,2%.

https://ria.ru/20220822/zabastovka-1811301803.html

https://ria.ru/20220816/gaz-1809931630.html

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великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, великобритания, экономика