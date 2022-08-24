https://ria.ru/20220824/ekspotsentr-1811783226.html

В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды

В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды - РИА Новости, 24.08.2022

В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды

В Москве с 27 по 30 сентября 2022 года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:01

2022-08-24T12:01

2022-08-24T12:01

москва

экспоцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5017caf414fbcb1114dd93ec20cac03.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве с 27 по 30 сентября 2022 года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", говорится в сообщении Экспоцентра.Это ведущие в России и странах СНГ отраслевые выставки, на которых представлены актуальные тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков."За долгие годы своего существования "Мир детства" стал знаковым событием для профессионального сообщества, традиционным местом встречи для представителей индустрии детских товаров в нашей стране. Выставка традиционно проходит вместе с международной выставкой "CJF – Детская мода. Осень". Совмещение близких по тематике проектов позволяет сформировать удобную для участников и посетителей единую картину рынка товаров для детей и детской моды. Осень - удачное время показа новой продукции, анализа рынка, определения планов продаж и подготовки к следующему сезону", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Выставка "Мир детства-2022" проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России.На сегодняшний день свое участие подтвердили около 300 компаний из Италии, Китая, Малайзии, России, Республики Беларусь, Узбекистана.На участие в выставке субсидии получили компании из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.В связи и с уходом с российского рынка детских товаров многих европейских брендов, российские дистрибьюторы активно развивают сотрудничество с российскими производителями и производителями из дружественных стран.Значимым событием в мире детской моды станет выставка "CJF – Детская мода-2022. Осень". Это уникальный инструмент коммуникации профессионалов индустрии детской моды в международном масштабе. Новые коллекции модной качественной одежды, обуви, аксессуаров для детей, уникальные дизайнерские решения, одежда для будущих мам, ткани и фурнитура будут представлены около 200 брендами из Великобритании, Испании, Италии, Киргизии, Китая, России, Республики Беларусь, Турции.Свою продукцию продемонстрируют участники региональных коллективных экспозиций Ивановской, Новосибирской, Орловской, Томской областей, Республики Бурятия.Участников и гостей выставок ожидает насыщенная деловая программа. Это форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и многое другое. Одним из центральных событий деловой программы станет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.

https://rsport.ria.ru/20220822/motorika-1811331047.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр