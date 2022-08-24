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В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды - РИА Новости, 24.08.2022
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В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды
В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды - РИА Новости, 24.08.2022
В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды
В Москве с 27 по 30 сентября 2022 года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:01
2022-08-24T12:01
москва
экспоцентр
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве с 27 по 30 сентября 2022 года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", говорится в сообщении Экспоцентра.Это ведущие в России и странах СНГ отраслевые выставки, на которых представлены актуальные тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков."За долгие годы своего существования "Мир детства" стал знаковым событием для профессионального сообщества, традиционным местом встречи для представителей индустрии детских товаров в нашей стране. Выставка традиционно проходит вместе с международной выставкой "CJF – Детская мода. Осень". Совмещение близких по тематике проектов позволяет сформировать удобную для участников и посетителей единую картину рынка товаров для детей и детской моды. Осень - удачное время показа новой продукции, анализа рынка, определения планов продаж и подготовки к следующему сезону", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Выставка "Мир детства-2022" проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России.На сегодняшний день свое участие подтвердили около 300 компаний из Италии, Китая, Малайзии, России, Республики Беларусь, Узбекистана.На участие в выставке субсидии получили компании из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.В связи и с уходом с российского рынка детских товаров многих европейских брендов, российские дистрибьюторы активно развивают сотрудничество с российскими производителями и производителями из дружественных стран.Значимым событием в мире детской моды станет выставка "CJF – Детская мода-2022. Осень". Это уникальный инструмент коммуникации профессионалов индустрии детской моды в международном масштабе. Новые коллекции модной качественной одежды, обуви, аксессуаров для детей, уникальные дизайнерские решения, одежда для будущих мам, ткани и фурнитура будут представлены около 200 брендами из Великобритании, Испании, Италии, Киргизии, Китая, России, Республики Беларусь, Турции.Свою продукцию продемонстрируют участники региональных коллективных экспозиций Ивановской, Новосибирской, Орловской, Томской областей, Республики Бурятия.Участников и гостей выставок ожидает насыщенная деловая программа. Это форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и многое другое. Одним из центральных событий деловой программы станет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
москва, экспоцентр
Москва, Экспоцентр
12:01 24.08.2022
 

В Экспоцентре состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды

© Фото предоставлено АО "Экспоцентр" Экспоцентре в конце сентября состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды
 Экспоцентре в конце сентября состоятся выставки индустрии детских товаров и одежды
© Фото предоставлено АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В Москве с 27 по 30 сентября 2022 года состоятся 27-я международная выставка индустрии детских товаров "Мир детства-2022" и 28-я международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2022. Осень", говорится в сообщении Экспоцентра.
Это ведущие в России и странах СНГ отраслевые выставки, на которых представлены актуальные тенденции развития рынка товаров и услуг для детей и подростков.
"За долгие годы своего существования "Мир детства" стал знаковым событием для профессионального сообщества, традиционным местом встречи для представителей индустрии детских товаров в нашей стране. Выставка традиционно проходит вместе с международной выставкой "CJF – Детская мода. Осень". Совмещение близких по тематике проектов позволяет сформировать удобную для участников и посетителей единую картину рынка товаров для детей и детской моды. Осень - удачное время показа новой продукции, анализа рынка, определения планов продаж и подготовки к следующему сезону", - сказал первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.
Выставка "Мир детства-2022" проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Кубик Рубика в руках посетителя стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:00ЗОЖ
Развитие моторики рук: упражнения для детей и взрослых
На сегодняшний день свое участие подтвердили около 300 компаний из Италии, Китая, Малайзии, России, Республики Беларусь, Узбекистана.
На участие в выставке субсидии получили компании из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей.
В связи и с уходом с российского рынка детских товаров многих европейских брендов, российские дистрибьюторы активно развивают сотрудничество с российскими производителями и производителями из дружественных стран.
Значимым событием в мире детской моды станет выставка "CJF – Детская мода-2022. Осень". Это уникальный инструмент коммуникации профессионалов индустрии детской моды в международном масштабе. Новые коллекции модной качественной одежды, обуви, аксессуаров для детей, уникальные дизайнерские решения, одежда для будущих мам, ткани и фурнитура будут представлены около 200 брендами из Великобритании, Испании, Италии, Киргизии, Китая, России, Республики Беларусь, Турции.
Свою продукцию продемонстрируют участники региональных коллективных экспозиций Ивановской, Новосибирской, Орловской, Томской областей, Республики Бурятия.
Участников и гостей выставок ожидает насыщенная деловая программа. Это форумы, конференции, мастер-классы, семинары, показы новых модных коллекций, фестиваль воздушных шаров и многое другое. Одним из центральных событий деловой программы станет XIII Конгресс индустрии детских товаров. В Центре розничных сетей закупщики из ведущих торговых сетей и оптовых компаний поведут прямые переговоры с производителями и дистрибьюторами детских товаров о новых поставках.
 
МоскваЭкспоцентр
 
 
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