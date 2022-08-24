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Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой - РИА Новости, 24.08.2022
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Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой - РИА Новости, 24.08.2022
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:18
2022-08-24T20:18
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
киев
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с Москвой."Мы должны бороться с любой надвигающейся попыткой нормализовать отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Мы также знаем, что сейчас не время продвигать какой-то поверхностный план по переговорам с тем, кто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу", - заявил Джонсон на пресс-конференции в Киеве.По его словам, российский президент Владимир Путин "не предлагает переговоров"."Но даже если бы он предлагал, я не знаю, как украинский народ мог бы вести переговоры при нынешних обстоятельствах", - добавил Джонсон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", и в настоящий момент ни переговоров, ни предпосылок к ним нет. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал на то, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, киев, москва, оон
В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Киев, Москва, ООН
20:18 24.08.2022
 
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой

Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров и нормализации отношений с Москвой

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с Москвой.
"Мы должны бороться с любой надвигающейся попыткой нормализовать отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Мы также знаем, что сейчас не время продвигать какой-то поверхностный план по переговорам с тем, кто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу", - заявил Джонсон на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, российский президент Владимир Путин "не предлагает переговоров".
"Но даже если бы он предлагал, я не знаю, как украинский народ мог бы вести переговоры при нынешних обстоятельствах", - добавил Джонсон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", и в настоящий момент ни переговоров, ни предпосылок к ним нет. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал на то, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой.
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