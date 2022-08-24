https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811948266.html

Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой

Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой - РИА Новости, 24.08.2022

Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой

Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:18

2022-08-24T20:18

2022-08-24T20:18

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с Москвой."Мы должны бороться с любой надвигающейся попыткой нормализовать отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Мы также знаем, что сейчас не время продвигать какой-то поверхностный план по переговорам с тем, кто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу", - заявил Джонсон на пресс-конференции в Киеве.По его словам, российский президент Владимир Путин "не предлагает переговоров"."Но даже если бы он предлагал, я не знаю, как украинский народ мог бы вести переговоры при нынешних обстоятельствах", - добавил Джонсон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", и в настоящий момент ни переговоров, ни предпосылок к ним нет. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал на то, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой.

https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811932143.html

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Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, киев, москва, оон