https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811948266.html
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой - РИА Новости, 24.08.2022
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:18
2022-08-24T20:18
2022-08-24T20:18
в мире
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
киев
москва
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и попыток нормализовать отношения с Москвой."Мы должны бороться с любой надвигающейся попыткой нормализовать отношения с (президентом РФ Владимиром) Путиным... Мы также знаем, что сейчас не время продвигать какой-то поверхностный план по переговорам с тем, кто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу", - заявил Джонсон на пресс-конференции в Киеве.По его словам, российский президент Владимир Путин "не предлагает переговоров"."Но даже если бы он предлагал, я не знаю, как украинский народ мог бы вести переговоры при нынешних обстоятельствах", - добавил Джонсон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", и в настоящий момент ни переговоров, ни предпосылок к ним нет. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал на то, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой.
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811932143.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, киев, москва, оон
В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Киев, Москва, ООН
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров с Москвой
Джонсон в Киеве выступил против ведения переговоров и нормализации отношений с Москвой