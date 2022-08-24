https://ria.ru/20220824/dugina-1811970108.html
Швыдкой назвал убийство Дугиной варварством
Швыдкой назвал убийство Дугиной варварством - РИА Новости, 24.08.2022
Швыдкой назвал убийство Дугиной варварством
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал варварством убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:33
2022-08-24T23:33
2022-08-24T23:37
дарья дугина
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
михаил швыдкой
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал варварством убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной."Вот последнюю неделю... я никак не могу оправиться по-настоящему от убийства Дарьи Дугиной. С отцом её знаком, мы с ним совершенно разных идейных взглядов, совсем, и с ней, в общем, тоже. А оправиться не могу, потому что нельзя людей убивать во имя идей таким образом, понимаете, это варварство... Когда вот так убивают людей за то, что они просто формулируют некоторые идеи, то это варварство, это дичь", - сказал Швыдкой на лекции "Культура наследия vs культура отмены" в рамках пятого Фестиваля Русского географического общества в среду.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, михаил швыдкой
Дарья Дугина, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Михаил Швыдкой
23:33 24.08.2022 (обновлено: 23:37 24.08.2022)
Швыдкой назвал убийство Дугиной варварством
Спецпред президента Швыдкой назвал варварством убийство Дарьи Дугиной за ее идеи
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал варварством убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной.
"Вот последнюю неделю... я никак не могу оправиться по-настоящему от убийства Дарьи Дугиной. С отцом её знаком, мы с ним совершенно разных идейных взглядов, совсем, и с ней, в общем, тоже. А оправиться не могу, потому что нельзя людей убивать во имя идей таким образом, понимаете, это варварство... Когда вот так убивают людей за то, что они просто формулируют некоторые идеи, то это варварство, это дичь", - сказал Швыдкой на лекции "Культура наследия vs культура отмены" в рамках пятого Фестиваля Русского географического общества в среду.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.